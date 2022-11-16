Флик определит Гётце особую роль на чемпионате мира

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вчера, 19:23

Главный тренер сборной Германии определит полузащитнику «Айнтрахта» особую роль в национальной команде на чемпионате мира в Катаре.

В первой игре группового этапа против сборной Японии игрок скорее всего не появится в стартовом составе, но будем первым, кто выйдет на замену. Флику нравится игра Гётце, в период работы в «Баварии» специалист даже хотел приобрести футболиста в команду. Наставник национальной команды Германии полагает, что в решающий момент Гётце способен принести пользу коллективу.