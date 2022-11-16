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Флик определит Гётце особую роль на чемпионате мира

вчера, 19:23

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик определит полузащитнику «Айнтрахта» Марио Гётце особую роль в национальной команде на чемпионате мира в Катаре.

В первой игре группового этапа против сборной Японии игрок скорее всего не появится в стартовом составе, но будем первым, кто выйдет на замену. Флику нравится игра Гётце, в период работы в «Баварии» специалист даже хотел приобрести футболиста в команду. Наставник национальной команды Германии полагает, что в решающий момент Гётце способен принести пользу коллективу.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:04
Когда Флик работал в Баварии, Марио только выходил на хороший уровень после травм и нарушения обмена веществ. Сейчас играет как в лучшие времена, игроком старта конечно не будет, но как уже писали здесь, на замену выйти сможет когда нужно)
salleeh
salleeh
вчера в 22:29
«Золотой мальчик» и Флик красавчик что так поступил, ведь в очень тяжелой игре Гётце забил единственный мяч в финале ЧМ в ворота сборной Аргентины. Думаю немецкая машина будет набирать обороты по ходу турнира…
Namuri
Namuri
вчера в 19:26
У него есть опыт. Марио хорош.
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