Камавинга пропустил тренировку сборной Франции из-за дискомфорта в мышцах

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вчера, 20:49

Полузащитник сборной Франции пропустил тренировку национальной команды.

Игрок остался в раздевалке из-за небольшого дискомфорта в приводящих мышцах бедра. Тренерский штаб не стал привлекать футболиста к занятию, чтобы минимизировать риски.

Сборная Франции начнёт турнир 22 ноября матчем с Австралией.