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Камавинга пропустил тренировку сборной Франции из-за дискомфорта в мышцах

вчера, 20:49

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга пропустил тренировку национальной команды.

Игрок остался в раздевалке из-за небольшого дискомфорта в приводящих мышцах бедра. Тренерский штаб не стал привлекать футболиста к занятию, чтобы минимизировать риски.

Сборная Франции начнёт турнир 22 ноября матчем с Австралией.

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Все комментарии
Мариарти77
Мариарти77
сегодня в 07:01
Карма
протон
протон
сегодня в 00:05
Проклятие чемпиона в действии
Не, ну это явно не случайность, такое количество травм в одной команде. Тут либо физиотерапевт вредит, либо с тренировками Дешам перемудрил. Больше склоняюсь к первому варианту.
Помню раньше были актуальны шутки про "два или три состава у Франции". Сейчас время созывать запасные составы, судя по темпам инвалидизации на тренировках.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 21:06
В погоне за Барсой в чемпионате надорвали себя до предела сливочные игроки.
Nazi
Nazi
вчера в 21:04
Что за наваждение!? :( Скоро Дешаму придется выходить на поле..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 20:57
Они решили всем составом на больничную койку отправиться? Каждый день у них из за травмы кто то вылетает.. а турнир даже не начался))
Я боюсь себе представить, что с ними будет, когда они будут играть каждые 3-4 дня
Гость
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