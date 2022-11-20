Камавинга пропустил тренировку сборной Франции из-за дискомфорта в мышцах

Полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга пропустил тренировку национальной команды.
Игрок остался в раздевалке из-за небольшого дискомфорта в приводящих мышцах бедра. Тренерский штаб не стал привлекать футболиста к занятию, чтобы минимизировать риски.
Сборная Франции начнёт турнир 22 ноября матчем с Австралией.
Не, ну это явно не случайность, такое количество травм в одной команде. Тут либо физиотерапевт вредит, либо с тренировками Дешам перемудрил. Больше склоняюсь к первому варианту.
Помню раньше были актуальны шутки про "два или три состава у Франции". Сейчас время созывать запасные составы, судя по темпам инвалидизации на тренировках.
Не, ну это явно не случайность, такое количество травм в одной команде. Тут либо физиотерапевт вредит, либо с тренировками Дешам перемудрил. Больше склоняюсь к первому варианту.
Помню раньше были актуальны шутки про "два или три состава у Франции". Сейчас время созывать запасные составы, судя по темпам инвалидизации на тренировках.
Я боюсь себе представить, что с ними будет, когда они будут играть каждые 3-4 дня
Я боюсь себе представить, что с ними будет, когда они будут играть каждые 3-4 дня