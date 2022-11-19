Бензема может пропустить ЧМ-2022

1668886376

вчера, 22:32

Нападающий сборной Франции рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

Форвард получил травму во время тренировки национальной команды 19 ноября.

Сообщается, что футболист, в лучшем случае, пропустит одну игру — с Австралией в первом туре (22 ноября), в худшем — не сыграет на мундиале вовсе. Игрок пройдёт обследования, которые покажут серьёзность повреждения.