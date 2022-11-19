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Бензема может пропустить ЧМ-2022

вчера, 22:32

Нападающий сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.

Форвард получил травму во время тренировки национальной команды 19 ноября.

Сообщается, что футболист, в лучшем случае, пропустит одну игру — с Австралией в первом туре (22 ноября), в худшем — не сыграет на мундиале вовсе. Игрок пройдёт обследования, которые покажут серьёзность повреждения.

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Все комментарии
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:22
Пропустит... Разрыв мышц бедра... Жаль..
faneng
faneng
сегодня в 00:10
Бедный Бензема. Почему-то Карим - игрок, которого прямо жалеешь, прямо сочувствуешь ему.
Он 6 лет провел в изгнании из сборной Франции!
протон
протон
сегодня в 00:06
Жаль этого добряка
Вот это очень плохо и не только для Франции, жаль.
Да, чувак сыграл на 200% прошлый сезон, не удивительно.
Франция казалось одним из фаворитов ЧМ , но с таким большим количеством травм вряд-ли они поборяться даже за выход в финал.
Погба, Канте, Бензема.... Может хватит уже.. :(
Два ЧМ и обладатель ЗМ...
Включилось старое и думалось уже забытое французское невезение.
А сможет ли играть Варан. Ни у кого и близко нет таких проблем по составу(
амурец
амурец
сегодня в 00:05
Это плохо
Elliada
Elliada
вчера в 23:58
Жаль, конечно, но без него выиграли ЧМ. Так что это не конец
ABir
ABir
вчера в 23:57
Должен восстановится. Здоровья Кариму!
karnager
karnager
вчера в 23:32
Жиру доволен
Nazi
Nazi
вчера в 23:26
Теперь еще Бензема.... :(
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 23:10
В Сборной Франции много хороших игроков.
Кроме того, на каждую позицию есть сильные кандидаты.
Василий 50
Василий 50
вчера в 23:05
Надо сразу его менять, нечего гадать.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:00
Без Карима будет уже не торт!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:54
Очень жаль если Карим пропустит ЧМ
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 22:44
Что ждет Камавингу
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:38
Надеюсь, Камавинга тут не при чем.
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