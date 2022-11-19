Бензема может пропустить ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Карим Бензема рискует пропустить чемпионат мира в Катаре.
Форвард получил травму во время тренировки национальной команды 19 ноября.
Сообщается, что футболист, в лучшем случае, пропустит одну игру — с Австралией в первом туре (22 ноября), в худшем — не сыграет на мундиале вовсе. Игрок пройдёт обследования, которые покажут серьёзность повреждения.
Вот это очень плохо и не только для Франции, жаль.
Да, чувак сыграл на 200% прошлый сезон, не удивительно.
Франция казалось одним из фаворитов ЧМ , но с таким большим количеством травм вряд-ли они поборяться даже за выход в финал.
Погба, Канте, Бензема.... Может хватит уже.. :(
Два ЧМ и обладатель ЗМ...
Включилось старое и думалось уже забытое французское невезение.
А сможет ли играть Варан. Ни у кого и близко нет таких проблем по составу(
Вот это очень плохо и не только для Франции, жаль.
Да, чувак сыграл на 200% прошлый сезон, не удивительно.
Франция казалось одним из фаворитов ЧМ , но с таким большим количеством травм вряд-ли они поборяться даже за выход в финал.
Погба, Канте, Бензема.... Может хватит уже.. :(
Два ЧМ и обладатель ЗМ...
Включилось старое и думалось уже забытое французское невезение.
А сможет ли играть Варан. Ни у кого и близко нет таких проблем по составу(