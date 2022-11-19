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Бензема получил травму во время тренировки сборной Франции

вчера, 21:38

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму во время тренировки перед чемпионатом мира в Катаре.

Занятие проходило сегодня, 19 ноября. Футболист завершил его досрочно.

Сборная Франции начнёт турнир 22 ноября матчем с Австралией.

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Все комментарии
vova505
vova505
сегодня в 00:37
Хреново ...
протон
протон
сегодня в 00:03
Неужели это правда? Он так ждал и берёг себя для этого ЧМ и тут такое. Здоровья в любом случае. Ждём когда более детально изучат травму и скажут сроки восстановления (((
Плохая новость для всех любителей футбола. Надеюсь, там нет ничего серьёзного и Бензема сыграет на Мундиале. Чем больше сильных команд, тем интереснее турнир.
У меня такое ощущение что если для обычного человека совершенно незначительная травма это фигня которую он даже не заметит, то для футболиста это тяжёлая травма и вообще горе
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:19
Пиво ,там будет под запретом,вот и симулирует,борделей тожене будет!!
Томик
Томик
вчера в 22:45
В прошлый раз из за 2аса не взяли, в этот - сломали....
rhskmz
rhskmz
вчера в 22:44
Он же араб ! Какая Франция ?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 22:38
Симулирует травму.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 22:31
Восстановится и все будет хорошо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:25
Я думаю это не серьёзно. Удачи тебе Франция.
dok66
dok66
вчера в 22:24
Надеюсь это просто тактическая уловка . Если нет , быстрейшего выздоровления Кариму ,
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 22:18
Восстановится.
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:18
Неприятная новость для болельщиков Франции
DXTK
DXTK
вчера в 22:17, ред.
Франция сливается по тихоньку, нужно же поддерживать традиции - Европейская сборная победившая на прошлом ЧМ, не сможет выйти из группы на следующем мундиале, а так как у Франции проходная группа, делают вид что травмы выбили сборную из турнира..
ssspartak
ssspartak
вчера в 22:17
Австралию должны вторым составом проходить
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:14
Надеюсь, что ничего серьезного не случилось с Каримом. И надеюсь, что это не Камавинга сделал?
ABir
ABir
вчера в 21:54
С Австралией и без Бензема должны разобраться, а потом должен поправиться
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:51
Этого еще не хватало.
rc68ycwqt57s
rc68ycwqt57s
вчера в 21:49
Для Франции это доставит сложность в игре
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 21:42
Дак это что вообще такое?Уже итак, столько ведущих игроков, особенно, нападающих будет отсутствовать.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:42, ред.
Этот парень не при делах случайно снова?😁
Namuri
Namuri
вчера в 21:39
Ну все - Франсия не станет чемпионом))
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