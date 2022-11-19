Бензема получил травму во время тренировки сборной Франции

Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму во время тренировки перед чемпионатом мира в Катаре.
Занятие проходило сегодня, 19 ноября. Футболист завершил его досрочно.
Сборная Франции начнёт турнир 22 ноября матчем с Австралией.
Нападающий сборной Франции Карим Бензема получил травму во время тренировки перед чемпионатом мира в Катаре.
Занятие проходило сегодня, 19 ноября. Футболист завершил его досрочно.
Сборная Франции начнёт турнир 22 ноября матчем с Австралией.
Плохая новость для всех любителей футбола. Надеюсь, там нет ничего серьёзного и Бензема сыграет на Мундиале. Чем больше сильных команд, тем интереснее турнир.
У меня такое ощущение что если для обычного человека совершенно незначительная травма это фигня которую он даже не заметит, то для футболиста это тяжёлая травма и вообще горе
Плохая новость для всех любителей футбола. Надеюсь, там нет ничего серьёзного и Бензема сыграет на Мундиале. Чем больше сильных команд, тем интереснее турнир.
У меня такое ощущение что если для обычного человека совершенно незначительная травма это фигня которую он даже не заметит, то для футболиста это тяжёлая травма и вообще горе