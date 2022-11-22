Сунесс: «Мы увидели бледную копию сборной Аргентины»

1669131705

вчера, 18:41

Экс-футболист «Ливерпуля» выступил с критикой в адрес сборной Аргентины. Команда уступила Саудовской Аравии в матче чемпионата мира (1:2).

Мы увидели бледную копию сборной Аргентины. Сегодня они были бледной копией себя.

В другом матче группы сыграют Мексика и Польша.