Сунесс: «Мы увидели бледную копию сборной Аргентины»

Экс-футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс выступил с критикой в адрес сборной Аргентины. Команда уступила Саудовской Аравии в матче чемпионата мира (1:2).
Мы увидели бледную копию сборной Аргентины. Сегодня они были бледной копией себя.
В другом матче группы сыграют Мексика и Польша.
Браво Саудовская Аравия. Вот они играли с огнем в глазах. Выгрызали каждый сантиметр поля. Аргентине именно этого и не хватило. Недооценили соперника. Будет уроком перед следующей игрой.
Браво Саудовская Аравия. Вот они играли с огнем в глазах. Выгрызали каждый сантиметр поля. Аргентине именно этого и не хватило. Недооценили соперника. Будет уроком перед следующей игрой.