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Сунесс: «Мы увидели бледную копию сборной Аргентины»

вчера, 18:41
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 2Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Экс-футболист «Ливерпуля» Грэм Сунесс выступил с критикой в адрес сборной Аргентины. Команда уступила Саудовской Аравии в матче чемпионата мира (1:2).

Мы увидели бледную копию сборной Аргентины. Сегодня они были бледной копией себя.

В другом матче группы сыграют Мексика и Польша.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:06
А я бы в первую очередь порадовался за Саудовскую Аравию! Проигрывая безусловному фавориту, забили два отличных гола и сотворили первую большую сенсацию на этом ЧМ! Огромные молодцы!
Браво Саудовская Аравия. Вот они играли с огнем в глазах. Выгрызали каждый сантиметр поля. Аргентине именно этого и не хватило. Недооценили соперника. Будет уроком перед следующей игрой.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:52
Всё, больше проигрывать нельзя !
прохожий.
прохожий.
вчера в 20:42
Сегодня мы не увидели Аргентину.На поле вышел один гном и 10 белоснежек.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:51
Аргентина и удивила игрой и теперь запутала ситуацию в группе.
drug01
drug01
вчера в 18:52
Сегодня Аргентина была слабая
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