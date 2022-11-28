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Гаджиев прокомментировал игру сборной Сербии на чемпионате мира

вчера, 17:36
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун3 : 3Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре сборной Сербии в матче против Камеруна на чемпионате мира (3:3).

Как будто была товарищеская игра, потому что 4 человека оборонялись, 4 человека атаковали. Где в современном футболе можно увидеть, чтобы защищались только 4 футболиста. Сейчас все бегут и в атаку, и в оборону. Когда быстрая атака, это один разговор, но после отбора сербы еще передачи делают туда, где никого нет. Счет мог быть 6:6, 7:7. Сербы были лучше, но безобразно то, что они сделали одну и ту же ошибку дважды.

У Сербии нормальная команда. Она может проиграть Швейцарии, но выиграть способна только в том случае, если поймет, что идет официальная игра. Если будет такая же игра, как сегодня, то сербы не выиграют у Швейцарии.

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Все комментарии
equipolocal
equipolocal ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:52
Поправили.
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 17:51
Экс-тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился мнением об игре сборной Сербии в матче против Бразилии на чемпионате мира (3:3).
------------------------------------------------------------------------------О какой Бразилии 3 - 3 речь?Вы о чём?
rhskmz
rhskmz
вчера в 17:48
А что тут комментировать , все по рангу !
Гость
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