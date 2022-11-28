Федун: «Наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира»

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал драку футболистов в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми».
Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И всё остальное понеслось. Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего, в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны.
Барриос добрейшего нрава человек...с наитончайшей душевной организацией...
Не удивлюсь если увижу его на берегу залива любующегося закатом...с томиком Пастернака в руках....
Вы же уважаемый человек...Леонид Арнольдович....
Сказали бы прямо...и откровенно...
"Это я явил миру это.......когда я понял кого приобрёл было уже поздно....прошу не судить меня строго...ибо я действительно пытался избавиться от этого...продав его в "Севилью...но...иногда они возвращаются...с ещё большей концентрацией зла...теперь ему мало мелких пакостей...он жаждет массовых командных побоищ..."
Барриос добрейшего нрава человек...с наитончайшей душевной организацией...
Не удивлюсь если увижу его на берегу залива любующегося закатом...с томиком Пастернака в руках....
Вы же уважаемый человек...Леонид Арнольдович....
Сказали бы прямо...и откровенно...
"Это я явил миру это.......когда я понял кого приобрёл было уже поздно....прошу не судить меня строго...ибо я действительно пытался избавиться от этого...продав его в "Севилью...но...иногда они возвращаются...с ещё большей концентрацией зла...теперь ему мало мелких пакостей...он жаждет массовых командных побоищ..."
Настоящие футболисты должны бить ногами как великий Кантона или головой как великий Зидан, а не руками как почтальоны с Ямайки или Люксембурга...
Ну а так что, о драке в матче Зенит - "Спартак написала вся мировая пресса.... Куда там ЧМ 2022 до Кубка России!
Настоящие футболисты должны бить ногами как великий Кантона или головой как великий Зидан, а не руками как почтальоны с Ямайки или Люксембурга...
Ну а так что, о драке в матче Зенит - "Спартак написала вся мировая пресса.... Куда там ЧМ 2022 до Кубка России!