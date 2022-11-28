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Федун: «Наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира»

вчера, 16:44
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун прокомментировал драку футболистов в матче Кубка России между «Зенитом» и «красно-белыми».

Кто первый начал бить ногой? Родригао — зачинщик. И всё остальное понеслось. Все понимают, что судья должен был проявлять большую принципиальность. Особенно когда он не дал красную карточку Барриосу, а там было явное желание нанести травму игроку, а не игра в мяч. Что произошло, то произошло, такое, конечно, не красит наш футбол. Понятно, что мы потеряли двух нападающих и вратаря. Дисквалификация будет большая, скорее всего, в кубке они играть не смогут. Поэтому ничего хорошего для команды нет. А так — болельщики довольны, часть шоу, как, например, в хоккее. Хотя, конечно, для футбола это является экстраординарным событием. С другой стороны, наконец про наш футбол написала вся ведущая футбольная пресса мира, пусть даже с такой не очень красивой стороны.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:37
Да, дисциплинарные санкции против Зенита и Спартака серьезно ослабят их шансы на этот трофей.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:39
Они должны все собраться и дружно выпить молока. публично!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:32
Какой там Барриос....
Барриос добрейшего нрава человек...с наитончайшей душевной организацией...
Не удивлюсь если увижу его на берегу залива любующегося закатом...с томиком Пастернака в руках....

Вы же уважаемый человек...Леонид Арнольдович....
Сказали бы прямо...и откровенно...
"Это я явил миру это.......когда я понял кого приобрёл было уже поздно....прошу не судить меня строго...ибо я действительно пытался избавиться от этого...продав его в "Севилью...но...иногда они возвращаются...с ещё большей концентрацией зла...теперь ему мало мелких пакостей...он жаждет массовых командных побоищ..."
Namuri
Namuri ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:53
Да, но это плохо для нас, Ангел мой.
Бубнин
Бубнин
вчера в 17:37
Он у болельщиков-то хоть спрашивал, довольны они или нет? "Часть шоу" - это, скорее, про свою спутницу.
112910415
112910415
вчера в 17:25
ну, нету других способов прославиться ...
shlomo
shlomo
вчера в 17:07
Хорошими делами прославиться нельзя!....:)))))

Настоящие футболисты должны бить ногами как великий Кантона или головой как великий Зидан, а не руками как почтальоны с Ямайки или Люксембурга...
Ну а так что, о драке в матче Зенит - "Спартак написала вся мировая пресса.... Куда там ЧМ 2022 до Кубка России!
Baggio R.
Baggio R. ответ Мишка Бигдан (раскрыть)
вчера в 17:00
Ну-ну. В чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем.
Евгений 76
Евгений 76
вчера в 16:54
Португалия -Уругвай ничья
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
вчера в 16:47, ред.
Он матч вообще смотрел?Там ясно видно как Промес из под тишка Барриоса толкает и провоцирует.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:45
Ага, хоть в чём-то отличились...
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