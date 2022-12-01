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Букмекерская компания Мелбет наградила лучшего игрока ноября Первой Лиги

сегодня, 14:17

Лучшим игроком Мелбет Первой лиги в ноябре стал Гедеон Гузина — нападающий ФК "Балтика”, клуб занимает первую строчку турнирной таблицы по итогам первого круга Мелбет-Первая Лига. В этом сезоне Гедеон провел 18 игр, забил 10 мячей в ворота соперников и также несколько раз входил в ТОП-5 лучших игроков по итогам отдельных туров.

Представители БК "Мелбет” поздравили Гедеона с получением почетного титула и вручили награду "Лучшему игроку месяца”, а также ценный приз — PlayStation 5 с игрой FIFA 2023.

Награждение прокомментировал директор по маркетингу БК "Мелбет” Роман Кожевников: «Мы рады возможности учредить такую награду совместно с Первой Лигой, а также вручить ценные призы лучшим игрокам. Надеемся, что достойная оценка профессиональных достижений мотивирует игроков становиться лучшими в своем деле и качественно развивать отечественный футбол».

Букмекерская компания "Мелбет” стала титульным партнером Первой Лиги в 2022 году. Помимо награждения лучшего игрока месяца БК Мелбет и Первая Лига проводят множество активностей, направленных на популяризацию и развитие футбола в России.

Букмекерская компания Мелбет наградила лучшего игрока ноября Первой Лиги

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