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В «Шахтёре» заявили, что не продадут Мудрика дешевле 100 млн евро

вчера, 23:23

Директор «Шахтёра» Дарио Срна высказался о будущем полузащитника Михаила Мудрика, в подписании которого заинтересованы топ-клубы.

Кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму — иначе наш президент его не продаст. Джек Грилиш был продан более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:38
Как только купят,он перестанет показывать результаты, как обычно и бывает!
Gahi
Gahi
сегодня в 01:29
Возможно Михаил Мудрик и стоит дороже Грилиша, но нужно помнить и не забывать что - «На всякого мудреца довольно простоты». Удачи
VALENCIA C.F.
VALENCIA C.F.
сегодня в 00:13
Никто никогда за него такие деньги платить не будет!
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:37, ред.
Директор «Шахтёра» Дарио Срна высказался о будущем полузащитника Михаила Мудрика, в подписании которого заинтересованы топ-клубы.
Джек Грилиш был продан более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша.

А почему бы и не попробовать !)
Capral
Capral
вчера в 23:35
За эти деньги его конечно никто не купит, но именно это и надо Шахтеру. Мудрик нужен горнякам.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:34
В «Шахтёре» заявили, что не продадут Мудрика дешевле 100 млн евро !

Кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму — иначе наш президент его не продаст !
Гость
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