В «Шахтёре» заявили, что не продадут Мудрика дешевле 100 млн евро !

Директор «Шахтёра» высказался о будущем полузащитника , в подписании которого заинтересованы топ-клубы.

Кто хочет подписать Мудрика, должен заплатить большую сумму — иначе наш президент его не продаст. Джек Грилиш был продан более чем за 100 миллионов, а уровень Мудрика не ниже, чем у Грилиша.