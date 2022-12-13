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Бистрович: «Если прикрепить к Месси одного игрока, то он ничего не сделает»

сегодня, 19:39
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина-:-Логотип футбольный клуб ХорватияХорватия22:00 Не начался

Игрок московского ЦСКА, выступающий за «Лечче» на правах аренды Кристиян Бистрович рассказал, как сборная Хорватии может остановить Лионеля Месси в очном поединке 1/2 финала ЧМ-2022.

Сможет ли Ловрен остановить Месси? Сложный вопрос. Но я уверен: Деян и вся команда остановят аргентинца. Мы уже видели много раз: если прикрепить к Месси одного игрока, за весь матч он не сможет сделать ничего.

Надо верить в каждого футболиста сборной. Только объединившись, только все вместе Хорватия сможет остановить Месси. И не только его, а всю сборную Аргентины.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:46
Одного игрока мало, Кристиан. Мало и двух, но тогда это развяжет руки (ноги) другим футболистам сб. Аргентины.
Остановить Месси можно только плотной опекой, но как это осуществить на практике ? Не будешь же ты весь матч бегать за ним, как на верёвочке ? Но и это не поможет, так как Лионелю достаточно одного-двух движений, чтобы избавиться от опекуна. Мы же прекрасно знаем, как на "носовом платке" он спокойно обыгрывает 2-3 футболистов соперника. Передавать его от одного игрока другому - тоже нереально, так как это требует согласованных до автоматизма действий всей команды. Больше рассуждать на эту тему не хочу, так как существует много способов, чтобы избавить игрока, в данном случае Месси, от опеки соперника.
И самое главное. Лионель за матч всегда найдёт возможность избавиться от самой плотной опеки, а этого вполне достаточно, чтобы он создал голевую ситуацию.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:41
Может хорваты так и сделают.
Чтобы прикрыть Месси не нужно много труда.
Оставить гнома без мяча, значит выиграть матч.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:04
Скоро все увидем и узнаем.
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:03
Как ничего, засунет ложку в рот и будет очередной раз грозится уйти из сборной пока не отвяжут от него игрока
Бубнин
Бубнин
сегодня в 19:58
Ни хорваты, ни аргентинцы не смогут сегодня остановить Лионеля, и долгожданный финал Месси - Мбаппе состоится в любом случае, так как завтра француз не оставит шансов сборной Марокко.
ДСА
ДСА
сегодня в 19:52
Если бы было так легко, то все бы это делали
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