Бистрович: «Если прикрепить к Месси одного игрока, то он ничего не сделает»

Игрок московского ЦСКА , выступающий за «Лечче» на правах аренды рассказал, как сборная Хорватии может остановить в очном поединке 1/2 финала ЧМ -2022.

Сможет ли Ловрен остановить Месси? Сложный вопрос. Но я уверен: Деян и вся команда остановят аргентинца. Мы уже видели много раз: если прикрепить к Месси одного игрока, за весь матч он не сможет сделать ничего.

Надо верить в каждого футболиста сборной. Только объединившись, только все вместе Хорватия сможет остановить Месси. И не только его, а всю сборную Аргентины.