Бистрович: «Если прикрепить к Месси одного игрока, то он ничего не сделает»

Игрок московского ЦСКА, выступающий за «Лечче» на правах аренды Кристиян Бистрович рассказал, как сборная Хорватии может остановить Лионеля Месси в очном поединке 1/2 финала ЧМ-2022.
Сможет ли Ловрен остановить Месси? Сложный вопрос. Но я уверен: Деян и вся команда остановят аргентинца. Мы уже видели много раз: если прикрепить к Месси одного игрока, за весь матч он не сможет сделать ничего.
Надо верить в каждого футболиста сборной. Только объединившись, только все вместе Хорватия сможет остановить Месси. И не только его, а всю сборную Аргентины.
Остановить Месси можно только плотной опекой, но как это осуществить на практике ? Не будешь же ты весь матч бегать за ним, как на верёвочке ? Но и это не поможет, так как Лионелю достаточно одного-двух движений, чтобы избавиться от опекуна. Мы же прекрасно знаем, как на "носовом платке" он спокойно обыгрывает 2-3 футболистов соперника. Передавать его от одного игрока другому - тоже нереально, так как это требует согласованных до автоматизма действий всей команды. Больше рассуждать на эту тему не хочу, так как существует много способов, чтобы избавить игрока, в данном случае Месси, от опеки соперника.
И самое главное. Лионель за матч всегда найдёт возможность избавиться от самой плотной опеки, а этого вполне достаточно, чтобы он создал голевую ситуацию.
Остановить Месси можно только плотной опекой, но как это осуществить на практике ? Не будешь же ты весь матч бегать за ним, как на верёвочке ? Но и это не поможет, так как Лионелю достаточно одного-двух движений, чтобы избавиться от опекуна. Мы же прекрасно знаем, как на "носовом платке" он спокойно обыгрывает 2-3 футболистов соперника. Передавать его от одного игрока другому - тоже нереально, так как это требует согласованных до автоматизма действий всей команды. Больше рассуждать на эту тему не хочу, так как существует много способов, чтобы избавить игрока, в данном случае Месси, от опеки соперника.
И самое главное. Лионель за матч всегда найдёт возможность избавиться от самой плотной опеки, а этого вполне достаточно, чтобы он создал голевую ситуацию.
Чтобы прикрыть Месси не нужно много труда.
Оставить гнома без мяча, значит выиграть матч.
Чтобы прикрыть Месси не нужно много труда.
Оставить гнома без мяча, значит выиграть матч.