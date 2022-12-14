«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с основным защитником

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о продлении контракта с защитником .

Футболист прокомментировал подписание новой сделки:

«Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями».