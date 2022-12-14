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«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с основным защитником

сегодня, 10:31

Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила о продлении контракта с защитником Гленном Бейлом.

ПФК «Крылья Советов» продлили контракт с защитником Гленном Бейлом. Новое соглашение с голландским игроком будет действовать до 2025 года.

Футболист прокомментировал подписание новой сделки:

«Крылья» — это настоящая семья. В клубе отличная атмосфера, есть все, чтобы развиваться и прогрессировать. У нас прекрасный тренерский штаб и сильные игроки, мы все объединены одной целью — становиться лучше и побеждать. Я очень благодарен болельщикам за поддержку, которую они оказывают нам на стадионе и за его пределами, это дорогого стоит. Самара — классный город, который достоин классной команды. Рад идти дальше вместе с «Крыльями».

«Крылья Советов» объявили о продлении контракта с основным защитником

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 11:30
Очень хорошая новость!
ДСА
ДСА
сегодня в 10:41
Теперь можно спокойно продавать задорого.
Гость
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