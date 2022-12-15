«Ман Юнайтед» хочет подписать Бензема, предложив ему высокую зарплату

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вчера, 10:29

Нападающий «Реала» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» готовы предложить французу высокую заработную плату, чтобы убедить его в переходе. МЮ сэкономил много денег после расторжения контракта с Криштиану Роналду, поэтому намерен потратить эту сумму на зарплату Бензема. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» гарантирует Кариму место в основном составе.

Контракт Бензема с «Реалом» истекает летом 2023 года, однако стороны всё ещё не подписали новую сделку. С января француз официально может вести переговоры с другими клубами.