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«Ман Юнайтед» хочет подписать Бензема, предложив ему высокую зарплату

вчера, 10:29

Нападающий «Реала» Карим Бензема может перейти в «Манчестер Юнайтед».

По данным источника, «красные дьяволы» готовы предложить французу высокую заработную плату, чтобы убедить его в переходе. МЮ сэкономил много денег после расторжения контракта с Криштиану Роналду, поэтому намерен потратить эту сумму на зарплату Бензема. Кроме того, «Манчестер Юнайтед» гарантирует Кариму место в основном составе.

Контракт Бензема с «Реалом» истекает летом 2023 года, однако стороны всё ещё не подписали новую сделку. С января француз официально может вести переговоры с другими клубами.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:42
на зарплату он точно клюнет ! )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:33
Да ну, не пойдёт.
galem72
galem72 ответ Любoмир (раскрыть)
вчера в 13:07
Какая связь между домыслами sports.yahoo.com и руководством МЮ?
8uy22rc924z9
8uy22rc924z9
вчера в 12:21
Пока в МЮ не сменится руководство это недоклуб и хорошего там ничего не будет
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:50
Достойная замена Роналду.
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 11:47
Не нужно ему лезть в это болото, пускай заканчивает в Реале как легенда клуба. Этим ни кто не подойдёт как всегда, столько игроков и тренеров не подошло этим я хз что не так.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned
вчера в 11:24
    adekvat
    adekvat
    вчера в 11:02
    Место в основном составе, расмешнили
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 10:57
    Мю хочет просто весь Реал подписать и ни о чем не думать. Такое ощущение, что скауты клуба слабоумные просто. Своих топовых подписаний ноль. Могу отметить только Бруну Фернандеша
    Любoмир
    Любoмир
    вчера в 10:41
    Не делают выводы руководство МЮ.... с Кришем уже обломались, а Карим глядя на это не пойдет
    HOROVEL7
    HOROVEL7
    вчера в 10:34
    предложив высокую зарплату, невозможно заманить Карима,
    Гость
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