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«Байер» заинтересован в подписании защитника из АПЛ

вчера, 23:39

Леверкузенский «Байер» заинтересован в приобретении защитника «Вест Хэма» Владимира Цоуфала.

У чешского футболиста контракт до 2024 года с возможностью продления еще на год, но Владимира все больше разочаровывает ограниченное игровое время.

В этом сезоне Цоуфал выходил в стартовом составе в семи матчах Премьер-Лиги. Последний раз это было в середине октября.

Считается, что «Вест Хэм» рассмотрит конкретные предложения по игроку, но не хочет отпускать защитника из-за количества травм в клубе на этой позиции.

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Все комментарии
ee66janw62c8
ee66janw62c8
сегодня в 05:11
Заинтересован ли сам игрок? Не факт.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 04:16
Интересная ситуация получается и не отпускают и играть не дают!
Гость
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