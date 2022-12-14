«Байер» заинтересован в подписании защитника из АПЛ

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вчера, 23:39

Леверкузенский «Байер» заинтересован в приобретении защитника «Вест Хэма» .

У чешского футболиста контракт до 2024 года с возможностью продления еще на год, но Владимира все больше разочаровывает ограниченное игровое время.

В этом сезоне Цоуфал выходил в стартовом составе в семи матчах Премьер-Лиги. Последний раз это было в середине октября.

Считается, что «Вест Хэм» рассмотрит конкретные предложения по игроку, но не хочет отпускать защитника из-за количества травм в клубе на этой позиции.