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Нигматуллин: «В „Локо“ может оказаться весь состав „Крыльев“ и „Чертаново“»

вчера, 08:22

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о возможном переходе в московский клуб игроков «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Понятно, по какой причине игроки «Крыльев Советов» могут оказаться в «Локомотиве». В будущем весь состав «Крыльев Советов» и «Чертаново» может туда переехать. Со спортивной точки зрения Пиняеву было бы лучше ещё в «Крыльях Советов» дорасти мясом до московского клуба.

«Локомотив» сейчас далёк от оптимальной формы. Дела далеки от того, как было раньше. Команда борется за выживание. Здесь нужны больше опытные и крепкие игроки, нежели молодые. Глушенков — более сформировавшийся игрок, он сейчас может пригодиться «Локомотиву». Но поживём — увидим.

Ситуация у «Локомотива» очень непростая. Пока вопросов больше, чем ответов. Но все ответы будут уже весной, когда возобновится чемпионат и будет понятно, удалось ли новому главному тренеру что-то сделать.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 13:38
Надо было начинать с тренера Крылышек.
rhskmz
rhskmz
вчера в 09:52
Налетай торопись, покупай живопись !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:30
Из Локомотива делают Локомотив-2.
lotsman
lotsman
вчера в 09:25
Грабят конкурентов. А говорили, что только Зенит грабит всех.))
scnptu8n2t6d
scnptu8n2t6d
вчера в 08:50
Не хотелось бы...
Варвар7
Варвар7
вчера в 08:43
Вообще по последним сообщениям готовятся какие то непонятные "рокировки" в нескольких клубах РПЛ.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:32
Ну вот, опять. Разберут "Крылышки" по "перышкам". Очень жаль.
Гость
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