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Казанский назвал Льориса самым слабым звеном сборной Франции

сегодня, 00:51

Телекомментатор Денис Казанский рассказал, кого считает самым слабым звеном в сборной Франции на ЧМ-2022.

Самое слабое звено у французов? Мое мнение — Льорис. В Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме». Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:22
И где все эти мартинесы, ливаковичи и прочие буну? 😉
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 01:08
У сборной Франции нет топ вратаря.
drug01
drug01
сегодня в 01:01
Значит вратарь самое слабое звено и всё...
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