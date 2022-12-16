Казанский назвал Льориса самым слабым звеном сборной Франции

Телекомментатор рассказал, кого считает самым слабым звеном в сборной Франции на ЧМ -2022.

Самое слабое звено у французов? Мое мнение — Льорис. В Катаре в некоторых игровых ситуациях ведет себя очень нервно. Да и в целом не отличается стабильностью. Из категории вратарей, которые всегда могут что-то выкинуть. К этому давно привыкли и в сборной, и в «Тоттенхэме». Нет в Льорисе такой уверенности, как в Эмилиано Мартинесе, Буну, Ливаковиче... Вот, пожалуй, единственная проблемная точка французов.