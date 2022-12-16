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Кокорин пропустит третий подряд матч «Ариса» в чемпионате Кипра

вчера, 13:51
ОлимпиакосЛоготип футбольный клуб Олимпиакос (Никосия)0 : 0Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)АрисМатч завершен

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч с «Олимпиакосом» из Никосии.

Футболист пропустит уже третью игру чемпионата Кипра подряд. До этого форвард не принимал участия во встречах с АЕЛ (0:0) и «Анортосисом» (2:0). Также игрок пропустил товарищеский матч с «ПАОК» (1:4).

Ранее Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре.

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Все комментарии
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:20
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Boricku
Boricku
вчера в 16:52
Уровень игрока намного превосходит уровень футбола Кипра, с ним игра теряет смысл, даже если дать фору сопернику. Кокоринча форевер !
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:23
После присуждения за ноябрь "лучшего игрока" Саша решил напомнить киприотам, о поговорке - "хорошего понемножку".
4c5w6ncc4ad7
4c5w6ncc4ad7
вчера в 14:26
Может он нарушил режим? Сашок держись надо играть больше
Futurista
Futurista
вчера в 14:15
Сначала Сашка немного поработал на авторитет, теперь авторитет работает за Сашку)...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:04
Лично мне плевать на его карьеру.
ra7etp6tugqq
ra7etp6tugqq
вчера в 14:01
Молодец Сашка!
Вот и киприотов прогнул. Зарплату получать - да, играть - не ко мне.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:00
Становится тревожно....Забухал? Вроде для Нового Года рано...Неее ну а так что, находится в своем нормальном состоянии. После перерыва будем касания и открывания считать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:54, ред.
Да хватит, пора и перкурить !)
Ранее Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре.
Сколько можно ??!))
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