Кокорин пропустит третий подряд матч «Ариса» в чемпионате Кипра

Российский нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин не попал в заявку команды на матч с «Олимпиакосом» из Никосии.
Футболист пропустит уже третью игру чемпионата Кипра подряд. До этого форвард не принимал участия во встречах с АЕЛ (0:0) и «Анортосисом» (2:0). Также игрок пропустил товарищеский матч с «ПАОК» (1:4).
Ранее Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре.
Вот и киприотов прогнул. Зарплату получать - да, играть - не ко мне.
Вот и киприотов прогнул. Зарплату получать - да, играть - не ко мне.
Ранее Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре.
Сколько можно ??!))
Ранее Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре.
Сколько можно ??!))