Кокорин пропустит третий подряд матч «Ариса» в чемпионате Кипра

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вчера, 13:51

Российский нападающий кипрского «Ариса» не попал в заявку команды на матч с «Олимпиакосом» из Никосии.

Футболист пропустит уже третью игру чемпионата Кипра подряд. До этого форвард не принимал участия во встречах с АЕЛ (0:0) и «Анортосисом» (2:0). Также игрок пропустил товарищеский матч с « ПАОК » (1:4).

Ранее Кокорина признали лучшим игроком «Ариса» в ноябре.