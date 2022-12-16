Самая многонациональная страна вновь может стать лучшей в мире. Франция — уникальная сборная

1671169713

вчера, 08:48

Марокканцы не первые африканцы, вышедшие в полуфинал чемпионата мира.

Во Франции неоднозначно смотрят на мультикультурность сборной

Франция почти всю свою историю поддерживала политику иммиграционной открытости, и вкупе с большим количеством бывших колоний страна стала одной из самых мультикультурных в мире.

Это выражено и в сборной Франции, которая уже на очередном чемпионате мира обращает на себя внимание своим колоритом. Страна находится чуть ли не в центре Европы, однако в составе ее сборной подавляющее большинство игроков, исполняющих Марсельезу, это выходцы из других стран из разных уголков планеты. Сюда входят люди, которые корнями произошли из Северной и Южной Америки, северо-западной Африки и даже из соседних стран Европы.

Мнение об этом во французском обществе сложилось очень неоднозначное. В 1998 году, когда Франция так же, как и в 2018, стала чемпионом мира, Жан-Мари Ле Пен из партии «Национальный фронт» назвал сборную «искусственной» и обвинил игроков в том, что они либо не знают гимна, либо исполняют его без особых эмоций.

А в 2011-м разгорелся скандал уже вокруг главного тренера сборной Лорана Блана. Тогда появилась информация, что тренеру ограничили число темнокожих футболистов в команде. Сейчас ничего такого не происходит, ведь 22 игрока из 26 – мигранты или потомки мигрантов. Франция не презирает эту сборную, а наоборот, ценит её и защищает.

Но вот реальность не такая радостная. Во время последних чемпионатов мира во Франции происходили беспорядки с участием мигрантов. Из-за эйфории от ЧМ легко забыть, что многие проблемы никуда не ушли.

«Из-за всеобщего ликования трудно увидеть реальную картину», – сказал Мамаду Диуф, который является одним из первых тренеров Поля Погба. Несложно понять, что Мамаду Диуф имел в виду беспорядки, проходившие во время ЧМ в России, но его слова также можно отнести к беспорядкам, которые устраивали марокканцы после каждого матча своей сборной в плей-офф мундиаля.

Все это, естественно, вызывает недовольство у коренных жителей Франции, однако в момент триумфа страна считает эту команду своей, а результат — общим достижением.

В сборной Франции предостаточно легионеров с самых ранних времен

Официально самым старым футбольным клубом Франции является ФК «Гавр», основанный в 1872 году переплывшими Ла-Манш британцами. И вплоть до Первой мировой войны наличие иностранцев в лучших командах Франции только способствовало улучшению качества игры.

Из-за нехватки рабочей силы во Франции в 30-х годах прошлого века, в страну начали приезжать итальянцы и поляки — по разным данным в совокупности около полутора миллионов. К потомкам тех иммигрантов из наших знакомых относят Платини, Кандела, Жинола, Жиру (Италия) и Курзава, Косьельни (Польша).

В связи с таким большим потоком легионеров чемпионат Франции уже в начале 30-х годов на треть состоял из иностранцев. В высших кругах было принято решение о массовой натурализации.

На чемпионате мира 1938, который проводился как раз во Франции, половина сборной состояла из мигрантов и их потомков. Среди них были сенегалец, поляки, алжирцы, итальянцы, швейцарец и австриец.

А уже в 1958 году Франция начала достигать успехов. И основоположниками тех достижений были сын поляков Раймон Копа и Жюст Фонтен, родившийся в Марокко, а также забивший 13 мячей на том мундиале — рекорд держится и по сей день и вряд ли будет побит.

До последних мундиалей апогеем миграционного влияния на сборную стал 1998 год, когда президент Франции использовал команду в политических целях, чтобы бороться с правыми политиками: «Сегодня сборная Франции, эта мультиколорная команда, показывает всему миру правильную картинку нашей страны», — говорил Жак Ширак.

Та команда состояла из нескольких французов — Дешама, Блана и Лизаразю, выходцев из южной Европы Пиреса и Кандела, Трезеге, который хоть и родился во Франции, но родом из Аргентины, а до 17 лет и вовсе не знал французского. Анри и Тюрам также из Америки. Джоркаефф и вовсе армянин, дед которого уехал из Астрахани после гражданской войны начала 20 века. Зидан — алжирец, Виейра и Десайи родом из центральной Африки.

Сегодня сборная Франции преисполнена мигрантами как никогда. Лишь 3 игрока могут с уверенностью сказать, что в их венах не течет кровь легионеров — это Павар, Верету и Рабьо.

Как бы выглядела сборная Франции из чистокровных французов

«Мы не можем считать эту команду действительно французской», — говорила дочь Жана-Мари Ле Пена — Марин в 2010 году. И вряд ли ситуация для нынешнего лидера «Национального фронта» Франции изменилась.

Пусть с футболистами миграционный вопрос во Франции стоит не столь остро, можно предположить, что нынешняя команда не стала бы столь успешной, если бы не была насыщена игроками, которые родом из других стран. Даже, казалось бы у настоящих с виду французов есть предки из других стран — отец Уго Льориса из Каталонии, отец Гризманна является немцем, обе бабушки Жиру являются итальянками.

Высококлассных игроков мирового уровня из Франции, которые являются «настоящими» французами не так уж много. В мечтах «правых» французов в воротах сборной мог бы стоять Стефан Мелье, в защите играли бы Люка Динь, Клеман Ленгле и Лео Дюбуа. Центр поля бороздили бы Тусар, Рабьо, Террье и Флориан Товен. А в нападении и вовсе тяжело найти игрока, которого можно было бы назвать футболистом хорошего уровня.

И действительно складывается такая картина, что без легионеров сборной Франции пришлось бы тяжело на крупных соревнованиях. Однако, есть много других сборных с немалым количеством мигрантов — сборные Бельгии, Англии и Швейцарии очень близки по процентному соотношению к Франции.