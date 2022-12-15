Воспитанник «Арсенала» надеется продлить контракт с клубом

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вчера, 21:16

«Арсенал» продлит контракт с нападающим .

Игрок не является частью основы команды, но надеется завоевать достойное место в коллективе. Несмотря на не самые большие шансы на то, чтобы закрепиться в основе, Нельсон не хочет покидать клуб, в котором он сложился как футболист. Нельсон поделился мнением о ситуации:

Я бы хотел остаться. Мне 23, я провел здесь много времени, прошел с «Арсеналом» через многое. Поэтому я был бы рад играть здесь, даже в контрольных матчах. Разумеется, травмы немного портят все, но я просто смотрю в будущее, надеясь, что смогу играть здесь в течение долгих лет.

Ранее стало известно, что «Арсенал» надеется подписать игрока «Вальядолида».