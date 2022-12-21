Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2022/2023

Гвардиола: «У меня есть ощущение, что рано или поздно „Сити“ выиграет ЛЧ»

вчера, 20:23

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что надеется выиграть Лигу чемпионов:

Признаю, что мы хотим завоевать этот трофей. Мою работу здесь нельзя будет назвать завершенной, если мы его не выиграем. Но это не единственная причина, по которой я продлил контракт.

Ради победы я сделаю все возможное за то время, что мы будем вместе, но я так говорил и до нового контракта. Этого трофея нет в нашей коллекции, и мы постараемся его добыть.

У меня есть ощущение, что рано или поздно «Сити» выиграет. Мы пробовали добиться этого в прошлом, даже в первом нашем сезоне, хоть и вылетели тогда в 1/8 финала. Так что мы будем стараться изо всех сил.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хави: «Я думаю, что Дембеле лучший в мире на своей позиции»
Вчера, 23:19
«Незаменимых нет». Симеоне — о Фелише
Вчера, 22:54
Гальтье: «Приятно, что Мбаппе сразу же вернулся к тренировкам»
Вчера, 22:22
Верон: «Что будет со сборной после ухода Месси, вот в чём вопрос»
Вчера, 21:39
Хави о вылете в ЛЕ: «Бесит участие в турнире, в котором мы не хотим играть»
Вчера, 21:28
Нападающий сборной Германии: «Порой сборной желают провала, а не успеха»
Вчера, 21:08
Сортировать
Все комментарии
monah-10
monah-10
вчера в 21:50
Без тебя, точно выиграет. Тренер для внутреннего пользования Англии. . На международном поле трофеев ноль, с МС. А бабла потрачено.....
adekvat
adekvat
вчера в 20:56
Если не выиграешь, ощутишь арабский ... в одном месте.
shlomo
shlomo
вчера в 20:39
Пеп и победа в ЛЧ вне Барсы, это уже превращается в недавний челлендж Месси и победа на ЧМ....:))))

Что-то подсказывает, что если бы Сити уже взял ЛЧ, Пеп бы не стал продлевать контракт, хочет шарлатан закрыть гештальт...:)). Есть 100%-ный вариант. Плей-офф ЛЧ перенести на декабрь. Этот месяц, видимо, приносит удачу игрокам в бело-голубой форме...:)))

Ну а так что, конечно выиграет, рано или поздно, просто надо больше вливаний. А то на эти копейки попробуй набери нормальных игроков для победы в ЛЧ.... А вообще то, это единственная задачи из-за которой ты в Ман Сити! Чемпионат с такой скамейкой в принципе может брать любой топ тренер, не каждый год, но раз в 2-3 сезона. А вот ЛЧ попробуй выиграть!
Лысый физрук
Лысый физрук
вчера в 20:38
Девиз лысого: победа в лч - не мое дело, а времени!
Elliada
Elliada
вчера в 20:29
Согласен. МС заслужил
HOROVEL7
HOROVEL7
вчера в 20:24
У меня есть ощущение, что рано или поздно „Сити“ выиграет ЛЧ» - во сне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 