Гвардиола: «У меня есть ощущение, что рано или поздно „Сити“ выиграет ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» рассказал, что надеется выиграть Лигу чемпионов:

Признаю, что мы хотим завоевать этот трофей. Мою работу здесь нельзя будет назвать завершенной, если мы его не выиграем. Но это не единственная причина, по которой я продлил контракт.

Ради победы я сделаю все возможное за то время, что мы будем вместе, но я так говорил и до нового контракта. Этого трофея нет в нашей коллекции, и мы постараемся его добыть.

У меня есть ощущение, что рано или поздно «Сити» выиграет. Мы пробовали добиться этого в прошлом, даже в первом нашем сезоне, хоть и вылетели тогда в 1/8 финала. Так что мы будем стараться изо всех сил.