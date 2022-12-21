Гвардиола: «У меня есть ощущение, что рано или поздно „Сити“ выиграет ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что надеется выиграть Лигу чемпионов:
Признаю, что мы хотим завоевать этот трофей. Мою работу здесь нельзя будет назвать завершенной, если мы его не выиграем. Но это не единственная причина, по которой я продлил контракт.
Ради победы я сделаю все возможное за то время, что мы будем вместе, но я так говорил и до нового контракта. Этого трофея нет в нашей коллекции, и мы постараемся его добыть.
У меня есть ощущение, что рано или поздно «Сити» выиграет. Мы пробовали добиться этого в прошлом, даже в первом нашем сезоне, хоть и вылетели тогда в 1/8 финала. Так что мы будем стараться изо всех сил.
Что-то подсказывает, что если бы Сити уже взял ЛЧ, Пеп бы не стал продлевать контракт, хочет шарлатан закрыть гештальт...:)). Есть 100%-ный вариант. Плей-офф ЛЧ перенести на декабрь. Этот месяц, видимо, приносит удачу игрокам в бело-голубой форме...:)))
Ну а так что, конечно выиграет, рано или поздно, просто надо больше вливаний. А то на эти копейки попробуй набери нормальных игроков для победы в ЛЧ.... А вообще то, это единственная задачи из-за которой ты в Ман Сити! Чемпионат с такой скамейкой в принципе может брать любой топ тренер, не каждый год, но раз в 2-3 сезона. А вот ЛЧ попробуй выиграть!
Что-то подсказывает, что если бы Сити уже взял ЛЧ, Пеп бы не стал продлевать контракт, хочет шарлатан закрыть гештальт...:)). Есть 100%-ный вариант. Плей-офф ЛЧ перенести на декабрь. Этот месяц, видимо, приносит удачу игрокам в бело-голубой форме...:)))
Ну а так что, конечно выиграет, рано или поздно, просто надо больше вливаний. А то на эти копейки попробуй набери нормальных игроков для победы в ЛЧ.... А вообще то, это единственная задачи из-за которой ты в Ман Сити! Чемпионат с такой скамейкой в принципе может брать любой топ тренер, не каждый год, но раз в 2-3 сезона. А вот ЛЧ попробуй выиграть!