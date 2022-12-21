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Рами: «Аргентинцы празднуют победу над Мбаппе больше, чем титул ЧМ»

вчера, 20:11
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 3Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияЗакончился после серии пенальти

Защитник «Труа» Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы на чемпионате мира:

Килиан Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».

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протон
протон
сегодня в 00:01
Да сколько уже можно? Будто в первый раз столкнулись с латиноамериканской ментальностью. Там любят и ненавидят от всей души и широко. Уверен, что тот же Мартинес может еще хоть 100 чучел Мбаппе сжечь, но если бы у Килиана, вдруг, была бы беда, то аргентинец бы не прошел мимо.

Замечательно они празднуют. Поют, танцуют и пьют, и наслаждаются всенародной любовью.

Рами походу забыл, как они пели оскорбительный песни про Месси и Аргентину в 2018 после победы.
Ларс
Ларс ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:28
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 20:58
    Рами - главный нытик сборной Франции
    Wizard 10
    Wizard 10
    вчера в 20:39
    Хватит пиарить Мбабки. Ваш «вундеркинд» пока ещё сырой.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 20:25
    Аргентина это заслужила
    Неэгоист
    Неэгоист
    вчера в 20:16
    Опять ты - "чемпион мира"?...
    Гость
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