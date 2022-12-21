Рами: «Аргентинцы празднуют победу над Мбаппе больше, чем титул ЧМ»

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вчера, 20:11

Защитник «Труа» раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы на чемпионате мира:

Килиан Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира.

Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь аргентинской сборной показал куклу с лицом нападающего сборной Франции . Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».