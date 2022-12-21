Рами: «Аргентинцы празднуют победу над Мбаппе больше, чем титул ЧМ»

Защитник «Труа» Адиль Рами раскритиковал сборную Аргентины за празднование победы на чемпионате мира:
Килиан Мбаппе настолько травмирует их, что они празднуют победу над нашим вундеркиндом больше, чем свой титул чемпионов мира.
Во время чемпионского парада в Буэнос-Айресе вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес показал куклу с лицом нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Ранее в раздевалке после матча Мартинес объявил минуту молчания «для Мбаппе, который умер».
Замечательно они празднуют. Поют, танцуют и пьют, и наслаждаются всенародной любовью.
Рами походу забыл, как они пели оскорбительный песни про Месси и Аргентину в 2018 после победы.
Замечательно они празднуют. Поют, танцуют и пьют, и наслаждаются всенародной любовью.
Рами походу забыл, как они пели оскорбительный песни про Месси и Аргентину в 2018 после победы.