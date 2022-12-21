Месси хочет играть на топ-уровне ещё минимум 2 года

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не собирается уезжать из Европы в ближайшие годы.
По данным источника, после победы с Аргентиной на чемпионате мира 35-летний форвард считает, что может продолжать играть на топ-уровне еще минимум два года.
Руководство парижского клуба хочет этим воспользоваться, заключив с футболистом новый контракт и сделав его глобальным послом как ПСЖ, так и в целом катарского конгломерата, который управляет командой.
Источники, знакомые с Месси, отмечают, что шансы «Пари Сен-Жермен» сохранить игрока составляют порядка 90%.
Морган уже выступал со своим "хватит злорадствовать"? :)
Морган уже выступал со своим "хватит злорадствовать"? :)