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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Месси хочет играть на топ-уровне ещё минимум 2 года

вчера, 20:44

Нападающий ПСЖ Лионель Месси не собирается уезжать из Европы в ближайшие годы.

По данным источника, после победы с Аргентиной на чемпионате мира 35-летний форвард считает, что может продолжать играть на топ-уровне еще минимум два года.

Руководство парижского клуба хочет этим воспользоваться, заключив с футболистом новый контракт и сделав его глобальным послом как ПСЖ, так и в целом катарского конгломерата, который управляет командой.

Источники, знакомые с Месси, отмечают, что шансы «Пари Сен-Жермен» сохранить игрока составляют порядка 90%.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
вчера в 23:26
Хм... Именно до 37? Как один очень известный безработный?
Морган уже выступал со своим "хватит злорадствовать"? :)
Agamaga........
Agamaga........ ответ Лысый физрук (раскрыть)
вчера в 23:20
На лавку как криш не сядет, и никто не выгонит))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 23:19
И ЧМ с молодёжной сборной.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:38, ред.
Да, этот и следующий... А потом можно и в МЛС.. Или в ПСЖ остаться послом каким-нибудь или спортдиром... Хватит ноги ломать.... Он знает себе цену... Он выиграл уже всё.. Даже Олимпиаду...
Лысый физрук
Лысый физрук ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 22:35
Главное, чтобы продолжали подсуживать. Без Инфантино меська - 0.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:01
Ему и бегать не надо, уже приучтл пешком ходить. Главное пусть пасует и забивает хотябы 10. Хватит.
drug01
drug01 ответ Мessi 10 (раскрыть)
вчера в 21:23
Главное не упустить момент когда кончатся силы
Пирамида
Пирамида
вчера в 20:59
Аппетит приходит во время еды!
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:49
Это хорошо, значит Лео ещё порадует нас своей невероятной игрой! Смотрим на инопланетянина дальше!
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