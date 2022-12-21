«Гремио» может усилиться Суаресом

Нападающий может перейти в «Гремио» из бразильской Серии В. Пауло Калефи, представитель бразильского клуба, прокомментировал данную новость.

Мы проведем диалог с представителем Луиса Суареса. Несколько раз СМИ рассказывали о том, что мы уже общались, однако наш окончательный разговор ещё не произошел. То, что случилось, было некоторыми признаками. На этой неделе состоится итоговая встреча.