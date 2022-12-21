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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия B 2022

«Гремио» может усилиться Суаресом

вчера, 22:30

Нападающий Луис Суарес может перейти в «Гремио» из бразильской Серии В. Пауло Калефи, представитель бразильского клуба, прокомментировал данную новость.

Мы проведем диалог с представителем Луиса Суареса. Несколько раз СМИ рассказывали о том, что мы уже общались, однако наш окончательный разговор ещё не произошел. То, что случилось, было некоторыми признаками. На этой неделе состоится итоговая встреча.

Ранее стало известно, что в мексиканском клубе подтвердили переговоры по трансферу Луиса Суареса.

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ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:49
Лучше конечно в Европе его лицезреть
Гость
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