«Краснодар» может возглавить серб Ивич. Клуб сделал официальное предложение

Сербский тренер Владимир Ивич может возглавить «Краснодар», сообщает Ynet.
По информации источника, специалист получил официальное предложение от южан. «Быки» предлагают больше 1 млн евро в качестве зарплаты.
Ивич возглавляет «Маккаби» из Тель-Авива. Отмечается, что израильский клуб уже начал поиски нового наставника. Команда занимает 2-е место в чемпионате Израиля с 32 очками, отставая от лидирующего «Маккаби» из Хайфы на 4 балла.
А то физрук Сторожук гробит команду. Игроки вообще не прогрессируют.
Хотя, подозреваю, что Галицкий как обычно лезет в работу тренеру и говорит, кого ставить в основу. Тот же косячник Кайо, которого в РПЛ вообще быть не должно, стабильно играет у быков. Сами себе в ногу стреляют!
А то физрук Сторожук гробит команду. Игроки вообще не прогрессируют.
Хотя, подозреваю, что Галицкий как обычно лезет в работу тренеру и говорит, кого ставить в основу. Тот же косячник Кайо, которого в РПЛ вообще быть не должно, стабильно играет у быков. Сами себе в ногу стреляют!
Пробывали своих тренеров, не катит надо искать заграницей, пробовали своих воспитанников, опять лажа, нужны футболисты из-за бугра или россияне кому за тридцать.
За всё существования Краснодара и мощной пир акцией собственной академии заиграл всего один футболист!!! Матвей Сафонов, а остальные где?
Даниила Уткина и то упустили, вернулся домой через Чечню и теперь радует свою малую родину.
Про нынешних игроков типа Сперцян рано ещё говорить, но если и тренера иностранца опять берут, то и этих всех заменят, как в свое время Игнатьева, Шапи и Уткина.
Пробывали своих тренеров, не катит надо искать заграницей, пробовали своих воспитанников, опять лажа, нужны футболисты из-за бугра или россияне кому за тридцать.
За всё существования Краснодара и мощной пир акцией собственной академии заиграл всего один футболист!!! Матвей Сафонов, а остальные где?
Даниила Уткина и то упустили, вернулся домой через Чечню и теперь радует свою малую родину.
Про нынешних игроков типа Сперцян рано ещё говорить, но если и тренера иностранца опять берут, то и этих всех заменят, как в свое время Игнатьева, Шапи и Уткина.