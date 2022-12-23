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«Краснодар» может возглавить серб Ивич. Клуб сделал официальное предложение

сегодня, 15:32

Сербский тренер Владимир Ивич может возглавить «Краснодар», сообщает Ynet.

По информации источника, специалист получил официальное предложение от южан. «Быки» предлагают больше 1 млн евро в качестве зарплаты.

Ивич возглавляет «Маккаби» из Тель-Авива. Отмечается, что израильский клуб уже начал поиски нового наставника. Команда занимает 2-е место в чемпионате Израиля с 32 очками, отставая от лидирующего «Маккаби» из Хайфы на 4 балла.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 16:26
Правильно, Краснодару нужен ТРЕНЕР!
А то физрук Сторожук гробит команду. Игроки вообще не прогрессируют.

Хотя, подозреваю, что Галицкий как обычно лезет в работу тренеру и говорит, кого ставить в основу. Тот же косячник Кайо, которого в РПЛ вообще быть не должно, стабильно играет у быков. Сами себе в ногу стреляют!
Capral
Capral
сегодня в 16:06
Не знаю, кто этот серб и как он сработается, но Сторожуку точно не место в Краснодаре. Правильно делает Галицкий, что избавляется от него. Удачи быкам с другим тренером!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:02
Желаю удачи быкам, думаю с сербом всё получится у Краснодара.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:54
Галицкому уже пора признаться что его мечты так и останутся мечтами, а вся эта показуха со своей академией только часть пиара и хайпа.
Пробывали своих тренеров, не катит надо искать заграницей, пробовали своих воспитанников, опять лажа, нужны футболисты из-за бугра или россияне кому за тридцать.
За всё существования Краснодара и мощной пир акцией собственной академии заиграл всего один футболист!!! Матвей Сафонов, а остальные где?
Даниила Уткина и то упустили, вернулся домой через Чечню и теперь радует свою малую родину.
Про нынешних игроков типа Сперцян рано ещё говорить, но если и тренера иностранца опять берут, то и этих всех заменят, как в свое время Игнатьева, Шапи и Уткина.
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