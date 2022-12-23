«Краснодар» может возглавить серб Ивич. Клуб сделал официальное предложение

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сегодня, 15:32

Сербский тренер может возглавить «Краснодар», сообщает Ynet.

По информации источника, специалист получил официальное предложение от южан. «Быки» предлагают больше 1 млн евро в качестве зарплаты.

Ивич возглавляет «Маккаби» из Тель-Авива. Отмечается, что израильский клуб уже начал поиски нового наставника. Команда занимает 2-е место в чемпионате Израиля с 32 очками, отставая от лидирующего «Маккаби» из Хайфы на 4 балла.