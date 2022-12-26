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Стало известно, кто будет новым президентом «Ювентуса»

вчера, 12:52

На пост нового президента «Ювентуса» будет назначен Джанлука Ферреро.

Сегодня будет объявлен новый состав совета директоров туринского клуба, с 18 января функционеры приступят к исполнению своих обязанностей.

В конце ноября прежний состав совета директоров во главе с президентом Андреа Аньелли подал в отставку. На должность нового генерального директора «бьянконери» был назначен Маурицио Сканавино. Скорее всего, теперь он вступит в должность управляющего директора. Структура управления клуба изменится. Так, в совете директоров будет 5 или 6 человек, вместо 10, как это было ранее. Новый бюджет клуба утвердят во вторник.

Ранее прокуратура Турина выдвинула обвинения бывшему руководству «Ювентуса».

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:46
Усё равно бабульку отправят на пенсию.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 13:27
Для Серии Б пойдет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:25
Желаю успеха новому руководству команды...
Гость
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