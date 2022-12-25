Бердыев вернулся из-за границы после неудач. «Сочи» доверился бывшему чемпиону

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вчера, 18:07

У «Рубина» похожий опыт со Слуцким привел к вылету.

Минус Курбана Бекиевича – возраст

В том смысле, что уже не изменится. Бывают профессии, где возраст не имеет решающего значения, но среди них почти нет управляющих. В 70 лет люди редко прибавляют. Были забавные исследования, которые указывали, что когнитивные функции с возрастом якобы не падают. Потом оказалось, что тесты неряшливо провели старенькие биологи, которые не учли целый ряд важных переменных.

Нет, Венгер не готов тренировать «Арсенал» лучше, чем Артета, невзирая на колоссальные заслуги француза. Скалони всего 44 года, и он чемпион мира. Дешам моложе, чем Бердыев, на 16 лет. Гвардиола – на девятнадцать. Не исключено, что в будущем человечество придет к выводу, что нельзя доверять серьезные проекты людям, чей организм влияет на качество принятых решений?

Есть ведь нижняя планка, не бывает 17-летних руководителей. Про верхнюю надо думать, пенсию выдумали неслучайно, хотя мужчины в развитых странах живут и до 85 лет. В большом футболе немного тренеров за семьдесят. Ван Гал в 71 год представил итальянскую версию Нидерландов. Луческу в 77 лет сделал киевское «Динамо» чемпионом Украины, а на большее идей не хватило.

Впрочем, важен не только сам возраст, а и карьерная динамика. Бердыев не пошел тренировать «Зенит» и «Спартак», «Динамо» и ЦСКА . После недолгой работы в «Кайрате» возглавлял «Трактор» из Ирана. Да, выиграл Кубок Казахстана, но не опередил «Тобол» и «Астану» в чемпионате. Также не забывайте, что у Бердыева непростой характер. Путешествия последних лет не прошли гладко.

Плюс сочинского клуба – крутая селекция

Если бы Бердыев и люди вокруг него никогда не лезли в селекцию, то есть Курбан Бекиевич чаще оставался сугубо тренером, а не менеджером, то мог достичь большего. Например, со «Спартаком». У него была странная роль в «Ростове», где являлся тренером на расстоянии, но рядом неудачные истории, в том числе, в «Рубине». После Бердыева лучше не стало, хотя пришел еще один чемпион России – Леонид Слуцкий. Ему точно помешал не возраст, он намного моложе.

«Сочи» — самый юный в этом списке, выживал за счет грамотной селекции. Федотову выдали бойцов, у Гаранина они тоже были, но начались конфликты, первый из которых случился с Нобоа. Бердыев прекрасно знает Кристиана. От взаимоотношений ветеранов многое в «Сочи» зависит. У команды были матчи, где глупо теряли очки, как против «Факела», «Оренбурга» и «Урала». А игра против «Зенита» ни в какие ворота не лезет, кроме ворот Джанаева – погром 7:0.

Сломались морально, хотя на поле по-прежнему много опытных людей – Юсупов, Нобоа, Жоаозиньо, Цаллагов и Терехов. Для Бердыева коллектив подходящий, ветеран на ветеране. Поэтому заявление владельца клуба, что Дзюба неинтересен «Сочи», поскольку развивают молодежь, не сочетается с составом. На поле было 10 человек старше тридцати лет. По среднему возрасту только «Торпедо» в РПЛ выше, чем сочинцы.

Общая проблема тренера и команды – цель

Кто заплачет, если результаты «Сочи» бесповоротно ухудшатся? Не повторили успех молодого «Краснодара», который нашел свою публику, пока новые правила не порезали поддержку, как уже сделали в Ростове-на-Дону. С какой целью Бердыев пришел в «Сочи»? В Лигу чемпионов со второго места больше не попасть, «Барселону» и «Аякс» не обыграют. Чемпионом, как правильно сказал Аршавин, «младший брат» не станет.

Курбан Бекиевич привык в «Рубине» покупать за приличные деньги, а здесь бюджет намного скромнее. Клубом-трамплином для молодых «Сочи» вряд ли станет. Разве что «Зенит» продолжит «разгонять» футболистов для себя. Если Бердыев приехал в теплый город, чтобы отдыхать у моря, дышать воздухом и между делом получать миллионы рублей, то эта форма пенсии не сработает в таблице РПЛ , невзирая на все заслуги и класс.

В лучшем случае оставит команду в середине, в худшем – соперники привыкнут к «Сочи», придется воевать за выживание. Речь о тренере-максималисте, который восторгался сэром Алексом Фергюсоном. Но шотландец в 72 года завершил карьеру. МЮ без него смотрится неважно, «Рубин» без Бердыева тоже не стал чемпионом. В Первой лиге есть проблемы с завоеванием первого места, но беды начались еще с Бердыевым.

Бердыев не смог переродиться как наставник

Увы, ранее интересный тренер не смог лет десять назад пересмотреть подход. Не переродился как наставник вне «автобуса». Социальные навыки тоже оцениваются по-разному. Кто-то говорит, что суеверный Бердыев держит образ на публике, а для своих людей не колючий и не угрюмый. Но раз жизнь подражает искусству, то наставник в семьдесят лет точно является заложником образа.

От «Сочи» теперь ждут надежной игры в защите. Сейчас они рядом с «Локомотивом» по допущенным моментам. «Сочи» пропустил 32 мяча. Для сравнения, «Зенит» ошибся семь раз, «Спартак» — 18. Бердыев пригодится «Сочи», чтобы осечек стало меньше. И одновременно важно, чтобы клуб сохранил мастерство подписания игроков, попадающих в их футбол, как Нобоа, Заика, Макарчук, Юсупов, Цаллагов и Терехов.