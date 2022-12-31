Роналду: «Стратегия „Аль-Насра“ очень вдохновляет»

Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от перехода в «Аль-Наср».
Я очень хочу попробовать себя в новой лиге, в другой стране.
Страгтегия «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы помогли клубу прийти к новым успехам!
Ему - 37 лет, скоро станет 38. Даже один "полутоп" клуб не захотел его подписать, про топ клубов даже говорить не стану. Еще один фактор, он строил свою карьеру так, чтобы не играть в одном чемпионате дважды: Примейра Лига - Спортинг, Премьер лига - МЮ, Ла Лига - Реал Мадрид Серия А - Ювентус, потом ошибся и вернулся в МЮ. Мог бы выбрать Ньюкасл Юнайтед, но не стал, потому что задумался ради имиджа. Там он мог бы заработать не меньше чем сейчас, но поскольку он играл в МЮ, в Премьер лиге - об этом речь даже не шла. В Бундеслиге не захотел, в Лиге 1 не захотел, потому что это выглядело бы так - Месси ушел в ПСЖ, а он за ним в Лигу 1. Гордость помешала. Бавария не захотела, а в другие команды Бундеслиги он не захотел. Что осталось? Прислушаться к совету Роланду, который сказал, что Роналду может играть за Марсель? Ну нет. Идти в МЛС, в Китай... Там столько не заплатили бы.
Вот так, все это можно описать так - Аль-Наср.
Ему - 37 лет, скоро станет 38. Даже один "полутоп" клуб не захотел его подписать, про топ клубов даже говорить не стану. Еще один фактор, он строил свою карьеру так, чтобы не играть в одном чемпионате дважды: Примейра Лига - Спортинг, Премьер лига - МЮ, Ла Лига - Реал Мадрид Серия А - Ювентус, потом ошибся и вернулся в МЮ. Мог бы выбрать Ньюкасл Юнайтед, но не стал, потому что задумался ради имиджа. Там он мог бы заработать не меньше чем сейчас, но поскольку он играл в МЮ, в Премьер лиге - об этом речь даже не шла. В Бундеслиге не захотел, в Лиге 1 не захотел, потому что это выглядело бы так - Месси ушел в ПСЖ, а он за ним в Лигу 1. Гордость помешала. Бавария не захотела, а в другие команды Бундеслиги он не захотел. Что осталось? Прислушаться к совету Роланду, который сказал, что Роналду может играть за Марсель? Ну нет. Идти в МЛС, в Китай... Там столько не заплатили бы.
Вот так, все это можно описать так - Аль-Наср.
Или ты говоришь, не устал ли я от "хейта" Роналду?
Или ты говоришь, не устал ли я от "хейта" Роналду?
Я не думаю, что Вам ответят... просто группы появятся только 01.01. числа и вот тогда все можно будет увидеть... а сейчас, это тайна покрытая мраком....6)
Я не думаю, что Вам ответят... просто группы появятся только 01.01. числа и вот тогда все можно будет увидеть... а сейчас, это тайна покрытая мраком....6)