Роналду: «Стратегия „Аль-Насра“ очень вдохновляет»

Нападающий поделился впечатлениями от перехода в «Аль-Наср».

Я очень хочу попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Страгтегия «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы помогли клубу прийти к новым успехам!