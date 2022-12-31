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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду: «Стратегия „Аль-Насра“ очень вдохновляет»

сегодня, 08:07

Нападающий Криштиану Роналду поделился впечатлениями от перехода в «Аль-Наср».

Я очень хочу попробовать себя в новой лиге, в другой стране.

Страгтегия «Аль-Насра» очень вдохновляет. Я рад присоединиться к своим партнерам, чтобы вместе мы помогли клубу прийти к новым успехам!

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 14:36
Новая команда. Новая лига. Новая страна. Новый вызов для Рона. Удачи!!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 13:50
забьет он всяким аль-кебабам и будет щастлив
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 11:21
Факторы, из-за которых он так поступил.

Ему - 37 лет, скоро станет 38. Даже один "полутоп" клуб не захотел его подписать, про топ клубов даже говорить не стану. Еще один фактор, он строил свою карьеру так, чтобы не играть в одном чемпионате дважды: Примейра Лига - Спортинг, Премьер лига - МЮ, Ла Лига - Реал Мадрид Серия А - Ювентус, потом ошибся и вернулся в МЮ. Мог бы выбрать Ньюкасл Юнайтед, но не стал, потому что задумался ради имиджа. Там он мог бы заработать не меньше чем сейчас, но поскольку он играл в МЮ, в Премьер лиге - об этом речь даже не шла. В Бундеслиге не захотел, в Лиге 1 не захотел, потому что это выглядело бы так - Месси ушел в ПСЖ, а он за ним в Лигу 1. Гордость помешала. Бавария не захотела, а в другие команды Бундеслиги он не захотел. Что осталось? Прислушаться к совету Роланду, который сказал, что Роналду может играть за Марсель? Ну нет. Идти в МЛС, в Китай... Там столько не заплатили бы.

Вот так, все это можно описать так - Аль-Наср.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 11:17
Вот и закончился Рон. Время не обамешь
lotsman
lotsman
сегодня в 10:19
Особенно в финансовом вопросе. Аппетиты у тебя большие.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:09
Деньги тебя вдохновляют и отсутствие других вариантов.
Elliada
Elliada ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
сегодня в 09:53
В чем суть бреда? Думаешь, что он пошел ради спортивного вызова? Пошел потому что нет другого варианта и ради денег. Зачем говорить другое? Просто признать это он не может?

Или ты говоришь, не устал ли я от "хейта" Роналду?
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 09:47
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:44
    Особенно вдохновляет сумма зарплаты.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 09:14
    Лицемерит.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 09:09
    Мбаппе подобную чушь говорил. Что не ради денег, что верит в проект.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:41
    Как умно хотел сказать. А убери лишние нули с контракта, то никакая стратегия не вдохновит. Все ж понятно.
    6m9espb224w3
    6m9espb224w3
    сегодня в 08:31
    Стратегия Аль-Насра - засыпать португальца золотом.
    shlomo2
    shlomo2 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    сегодня в 08:28
    Добра Вам!

    Я не думаю, что Вам ответят... просто группы появятся только 01.01. числа и вот тогда все можно будет увидеть... а сейчас, это тайна покрытая мраком....6)
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 08:23
    Что то он скромно промолчал про свою зарплату...:)))
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