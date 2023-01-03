Бернарду Силва назвал уникальную черту Эрлинга Холанда

Футболист «Манчестер Сити» охарактеризовал своего одноклубника .

Уникальная черта Эрлинга заключается в том, что он не думает слишком много о том, чтобы коснуться мяча. Например, мне или Филу Фодену непросто выступать в качестве ложной девятки – для этого не нужно часто касаться мяча, и это огорчает, ибо так ты чувствуешь свое участие в игре.

Эрлинг отличается тем, что если он не получает мяч в течение 30 минут, но касается его один раз и забивает гол, он радуется. Иметь такого футболиста, который думает только о конечном результате – это замечательно, потому что он знает свое дело и выполняет его идеально.