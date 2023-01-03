Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Бернарду Силва назвал уникальную черту Эрлинга Холанда

вчера, 20:32

Футболист «Манчестер Сити» Бернарду Силва охарактеризовал своего одноклубника Эрлинга Холанда.

Уникальная черта Эрлинга заключается в том, что он не думает слишком много о том, чтобы коснуться мяча. Например, мне или Филу Фодену непросто выступать в качестве ложной девятки – для этого не нужно часто касаться мяча, и это огорчает, ибо так ты чувствуешь свое участие в игре.

Эрлинг отличается тем, что если он не получает мяч в течение 30 минут, но касается его один раз и забивает гол, он радуется. Иметь такого футболиста, который думает только о конечном результате – это замечательно, потому что он знает свое дело и выполняет его идеально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Хорватский журналист: «Ловрен уходит в гораздо более сильную лигу»
Сегодня, 10:39
Конте заявил, что не ставит перед «Тоттенхэмом» задачу выиграть АПЛ
Сегодня, 10:33
Роналду: «Спасибо Эр-Рияду за тёплый прием!»
Сегодня, 09:59
Фердинанд сравнил игру Эдегора с музыкой Моцарта
Вчера, 23:40
Роналду рассказал о своих целях в клубе «Аль-Наср»
Вчера, 21:52
«Постоянно использует свой фирменный голос». Томори — об Ибрагимовиче
Вчера, 21:36
Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:15
У каждого свои достоинства ...но и недостатки есть тоже...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 