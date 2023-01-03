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Роналду: «Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок»

вчера, 20:20

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась презентация Криштиану Роналду в качестве нападающего «Аль-Насра». Футболист высказался на эту тему:

Футбольный мир развивается, эта лига имеет высокую конкуренцию, рад оказаться здесь. Меня не беспокоят домыслы людей, футбол эволюционирует. Это не конец моей карьеры.

Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок.

Игрока встретили на стадионе «Мрсул-парк», он вышел на поле в форме клуба, сделал селфи, подписал несколько мячей и выбил их на заполненные трибуны арены. Семья Роналду также присутствует на мероприятии.

Роналду: «Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок»

Роналду: «Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок»

Роналду: «Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок»

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Все комментарии
salleeh
salleeh ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 13:40
Лучше не считать чужие деньги, каждый получает то что ему предписано свыше…
salleeh
salleeh ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 13:20
Тебя футбол интересует или грязь? Не пиши о людях то, чего не видели твои глаза, ибо тебя коснется грех, который ты выдумал.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ youtomee (раскрыть)
сегодня в 12:01
Всех грандов АПЛ, как только выскочки из чемпионшипа выходят в АПЛ то по игре начинают творить чудеса.
Я к тому, что сравнение с чемпионшипом не совсем удачное... с рпл лучше
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 02:27
Итог....

1.Или ты говоришь глупости - но получаешь 500 млн евро...
2.Или ты весь такой умный - но сидишь строчишь комменты про его глупость..но без 500 млн евро...

....и кто его знает...что лучше...
karnager
karnager
сегодня в 00:08
Где-то улыбнулся один Хави
Байкал-38
Байкал-38 ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 23:52
Ты реально думаешь, что гей-нарцисс так к своим фанатам относится?
Ладно переубеждать не буду.
Хотя вот про умного тут ещё поспорить можно.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 23:48
Уникальный клоун гей-нарцисс...
Фу какая гадость.
Ну неужели в голове там совсем плохо?
От уникальных игроков не отказываются.
Он оказался нужен только шейхам и то забавы ради.
Estiva
Estiva
вчера в 23:43
Опять всех насмешил)) Зато денег много))
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:25
Контракт конечно очумелый.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 23:21
Как ещё можно напомнить о себе, кроме как сильной игрой? Попасть в скандал или громко чесать языком, чем собственно Рон и продолжает заниматься)
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:16
ты уникальная уйня
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 23:05, ред.
Да - что-то отличное от красного. Позор!!!
Deville
Deville
вчера в 22:57
Опять у него через каждое слово буква - Я.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:36
Похоже это начало заката карьеры,,х неожиданно конечно, теперь болеем за сорок!
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 22:35
А твой агент уникальный шкурадер, умеет денежные контракты выбивать
ym5t7ey5nkr9
ym5t7ey5nkr9 ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 22:30
В таком возрасте и за такие деньги он бы был полный 🤡 не приняв такое предложение,кому ему что то доказывать
fefbqdjbx8m4
fefbqdjbx8m4
вчера в 22:26
    youtomee
    youtomee ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 22:20
    а еще кого?
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:18
    А в чем уникальность? Когда-то Это'О получал 20 млн евро в Анжи (самую большую зарплату в футбольном мире), он разве был уникальным? И где сейчас Анжи и весь РПЛ?
    Там же останется и Аль-Насра с его лигой. А уехал ты потому что клубам из Европы был не нужен.
    John 5mith
    John 5mith
    вчера в 22:11
    Надеюсь хоть уникально выходить на уникальное поле он не забудет. Хотя возможно уникальным игрокам это не обязательно.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 22:02
    Ну и цвета формы у клуба! 😁🙃😉
    Elliada
    Elliada ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 22:00
    Серьезно? По какому каналу показывали его презентацию?? Всем наплевать. Только по местному показали вместо рекламы. Мир даже не заметил
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ youtomee (раскрыть)
    вчера в 21:59
    Дружище, чемпионшип возил оргентину пенальтесси как мог, в одно касание
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    вчера в 21:57
    ну не Альба же уникальный))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ ygn67c4fwg47 (раскрыть)
    вчера в 21:56
    ...с пенальти...
    youtomee
    youtomee
    вчера в 21:55
    Он ведь сам понимает, что сама команда Аль-Наср - это уровень примерно Чемпионшипа. А другие команды там и до этого уровня не дотягивают. Но в целом молодец, чего бы не заработать. Поиграет там пару лет и заработает еще и правнукам на жизнь. Но вот это "Это не конец моей карьеры", "Я уникальный игрок" смешно. Это конец карьеры.
    Вот если бы взял и ушел, например, в свой родной Спортинг и помог бы команде добиться серьезного результата в еврокубках, то это можно было бы считать уникальным и достойным уважения. Но это же не про деньги) А таких "уникальных", кто поехал доигрывать потому что "кушать нечего", уже много было.
    Elliada
    Elliada ответ Expert soccer (раскрыть)
    вчера в 21:52
    Я имел в виду его слова. Понятно, что презентация. Нужно что-то яркое сказать. Ну не такую же чушь
    KTSn
    KTSn
    вчера в 21:52
    Да что твм... Я просто бог.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 21:50
    Я уникальный игрок 😂😂
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:45
    Как говорится "сначала ты работаешь на имя, а после имя работает на тебя"!!! Молодец!
    Гость
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