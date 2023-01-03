Роналду: «Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок»

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась презентация в качестве нападающего «Аль-Насра». Футболист высказался на эту тему:

Футбольный мир развивается, эта лига имеет высокую конкуренцию, рад оказаться здесь. Меня не беспокоят домыслы людей, футбол эволюционирует. Это не конец моей карьеры.

Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок.