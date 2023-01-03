Роналду: «Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок»

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершилась презентация Криштиану Роналду в качестве нападающего «Аль-Насра». Футболист высказался на эту тему:
Футбольный мир развивается, эта лига имеет высокую конкуренцию, рад оказаться здесь. Меня не беспокоят домыслы людей, футбол эволюционирует. Это не конец моей карьеры.
Я подписал уникальный контракт, ведь я — уникальный игрок.
Игрока встретили на стадионе «Мрсул-парк», он вышел на поле в форме клуба, сделал селфи, подписал несколько мячей и выбил их на заполненные трибуны арены. Семья Роналду также присутствует на мероприятии.
Вот если бы взял и ушел, например, в свой родной Спортинг и помог бы команде добиться серьезного результата в еврокубках, то это можно было бы считать уникальным и достойным уважения. Но это же не про деньги) А таких "уникальных", кто поехал доигрывать потому что "кушать нечего", уже много было.
Вот если бы взял и ушел, например, в свой родной Спортинг и помог бы команде добиться серьезного результата в еврокубках, то это можно было бы считать уникальным и достойным уважения. Но это же не про деньги) А таких "уникальных", кто поехал доигрывать потому что "кушать нечего", уже много было.