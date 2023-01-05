Роналду имеет шанс сегодня сыграть за «Аль-Наср», но могут быть санкции

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может дебютировать за свою новую команду уже сегодня, однако есть определенные сложности.
У Роналду действует двухматчевая дисквалификация, которая идет еще со времен выступлений в Англии. Данная санкция действует из-за того, что ранее португалец разбил телефон болельщика «Эвертона».
Дебют Роналду за клуб в сегодняшней игре пойдет вразрез с регламентом Футбольной ассоциации Англии, который одобрен ФИФА. Согласно своду правил, игрок, получивший дисквалификацию в одной стране, будет обязан отбыть ее даже при переходе в другой чемпионат. «Аль-Наср» обязан следовать данным правилам. Скорее всего, португальца на поле сегодня болельщики не увидят. Однако есть небольшая лазейка, действие которой в данной ситуации маловероятно. Клуб из Саудовской Аравии может воспользоваться медийным и коммерческим статусом Роналду. Если при своей высокой зарплате Роналду не играет, то это оборачивается неэффективной тратой денег на его зарплату. Но если «Аль-Наср» ослушается ФИФА, то это может грозить санкциями в адрес клуба — денежный штраф или снятие очков.
Если Роналду все-таки дебютирует в сегодняшней игре своего нового клуба, то это может привести к огромному скандалу в мировом футболе.
Он со своим истеричным поведением ещё много неприятностей принесёт арабам, но тем придётся терпеть его унизительные выходки.
Он со своим истеричным поведением ещё много неприятностей принесёт арабам, но тем придётся терпеть его унизительные выходки.
Кстати, как он поддерживает Палестину? Он вообще знает, где находится Палестина?
Кстати, как он поддерживает Палестину? Он вообще знает, где находится Палестина?