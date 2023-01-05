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Роналду имеет шанс сегодня сыграть за «Аль-Наср», но могут быть санкции

вчера, 14:59

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду может дебютировать за свою новую команду уже сегодня, однако есть определенные сложности.

У Роналду действует двухматчевая дисквалификация, которая идет еще со времен выступлений в Англии. Данная санкция действует из-за того, что ранее португалец разбил телефон болельщика «Эвертона».

Дебют Роналду за клуб в сегодняшней игре пойдет вразрез с регламентом Футбольной ассоциации Англии, который одобрен ФИФА. Согласно своду правил, игрок, получивший дисквалификацию в одной стране, будет обязан отбыть ее даже при переходе в другой чемпионат. «Аль-Наср» обязан следовать данным правилам. Скорее всего, португальца на поле сегодня болельщики не увидят. Однако есть небольшая лазейка, действие которой в данной ситуации маловероятно. Клуб из Саудовской Аравии может воспользоваться медийным и коммерческим статусом Роналду. Если при своей высокой зарплате Роналду не играет, то это оборачивается неэффективной тратой денег на его зарплату. Но если «Аль-Наср» ослушается ФИФА, то это может грозить санкциями в адрес клуба — денежный штраф или снятие очков.

Если Роналду все-таки дебютирует в сегодняшней игре своего нового клуба, то это может привести к огромному скандалу в мировом футболе.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 23:23
Каждый день новости)))
ABir
ABir
вчера в 22:00
Похоже Саудитов штраф не пугает, а ФИФА лишние деньги не помешают
kindpennywise
kindpennywise ответ Agamaga........ (раскрыть)
вчера в 21:41
Пнуть )) ахаха. Надо знать что ему мальчик сказал. Почему не хочешь упоминать как Роналду оплатил ребёнку дорогостоящую операцию?)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:42, ред.
Какая тупая отмазка... от дебюта.

Всё ради хайпа, всё они знали заранее, просто подогревают интерес.
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:45
Ссылки тут запрещены из других ресурсов.
pomor45
pomor45
вчера в 19:32
Захотелось саудитам узнать - почём нынче настоящая головная боль ... и решили, что нет лучшего для того средства, чем приобретение Роналду.
lotsman
lotsman
вчера в 19:10
Роналду уже начинает надоедать. Для него нужно создать отдельный сайт.
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:28
.доказательства есть? Кинь ссылку
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:25
На счёт мальчика. Он извинился и отвалил миллионы в баксах его матери.
На что мать и рассчитывала. если бы я ударил ребенка никто бы и не распиарил тему.
adekvat
adekvat
вчера в 18:06
Матч перенесен раз, ни кто его не выпустит, зачем эта статья не пойму.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:33
А очень хотелось бы скандала....
Joseph Dredd
Joseph Dredd
вчера в 17:22
Думаю что лучше следовать законным предписаниям и пока не задействовать его в официальных матчах. Не думаю что эти два матча будут сильно другими без него в игровом плане, клуб и так явный фаворит своего чемпионата.
KTSn
KTSn
вчера в 17:08
Психопат
DXTK
DXTK
вчера в 16:30, ред.
Да пускай играет, от него все равно мало толку, просто аль наср будет на поле в десятером бегать, а порток только будет ходить и орать на всех, что ему не накатили, как он привык, и докажет свою бесполезность на поле.

А с чего это фифа на санкции введет против клуба, когда этим по идеи занимается лига в которой сад аравия состоит..... АФК, фифа может санкции вести только на их сборную.

PS Кстати почему за разбитый телефон Роналду получил дискву, а во время Евро 16 микрофон отнял у журналиста и выкинул его, что-то никто не наказал.
Agamaga........
Agamaga........ ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 16:30
Мама мальчика в чём виновата? Им вообще ничего не предложили. С ними просто не считаются.
Пнуть ребёнка может только больной на голову человек, каким он и является. Да к тому же жадный, если не смог компенсировать ущерб. Он эти деньги лучше пустит на пиар, "поможет" какому-нибудь мальчику из Палестины, и выложит новость в инсте, чтобы быть героем в лице своих подписчиков.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:25, ред.
Гей-нарцисс рвётся в бой, хочет показать себя в очень слабой лиге.
Ч последние годы показывают, что геф-нарцисс после простоя и появлении в другой команде сначала проводит хорошие матчи, а потом быстро сдувался.
В южной Африке, конечно он может сильно не напрягаться, а играть чисто на публику, да и соперники будут побаиваться. Потом правда поймут, что перед ними только сильно устаревшая пропиареная "звезда", вот тогда пойдут опять скандалы.
66m3sz7xp34e
66m3sz7xp34e
вчера в 16:22
Сейчас такой футбол, что шейхам по х...й. На ФИФА, где он на ЧМ европейцы пи...сы. в жо. е. Сказали 🐓 нет и пока досвидос,а вообще что бы делали СМИ если бы не было Роналду
Agamaga........
Agamaga........ ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 16:22
За поддержку Палестины ещё ни один футболист или спортсмен не пострадал. И что за такая поддержка о которой никто не знает?
На него ещё действует дисква из-за его поведения, он мог бы уладить конфликт, но не захотел, а виновата ФИФА?
Видимо привык, что его капризы всегда терпели.
Elliada
Elliada ответ kindpennywise (раскрыть)
вчера в 16:19
Зачем искать теории заговора там, где их нет? Кто заставлял Роналду бить мальчика? 11 игроков МЮ прошли спокойно. Кто ему мешал также поступить? И не было бы никакой дисквалификации. Во всех своих проблемах Роналду виноват сам, просто не может это понять и принять, поэтому винит всех.

Кстати, как он поддерживает Палестину? Он вообще знает, где находится Палестина?
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:12
Этот самолюбовалду до сих пор что ли не уладил конфликт с тем мальчиком? Неужели нельзя было подарить телефон, принести свои извинения, скрепя зубами хотя бы? До чего отвратительный и жадный португал. А кто-то ещё восхищается его человеческими качествами 🤦‍♂️
Он со своим истеричным поведением ещё много неприятностей принесёт арабам, но тем придётся терпеть его унизительные выходки.
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 15:58
Маме мальчика надо поплакать и поистерить вместо того чтоб попросить компенсацию. Для португальца подарить новый 14 про Макс 1Тб все равно что Таносу щелкнуть пальцами
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 15:54
Мне иногда кажутся слова Эрдогана (бывший футболист кстати) правдой, что Роналду гадит ФИФА за поддержку Палестины. А тем кто с кипой стоит у стены плача помогают с левыми пенальти и закрывают глаза на хамство с судьями , хотя это не отменяет величия последнего и в принципе того что он справедливо выиграл главный трофей
youtomee
youtomee ответ Boricku (раскрыть)
вчера в 15:35
Только если змея душить, в остальном он уже очень плох
Futurista
Futurista
вчера в 15:23, ред.
фифа лжёт как дышит...Рон играй - пуканы фифа взрывай)...покажи аль-наср на фифа...
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:09
Сплошные косяки связанные с его именем. Допустил одну ошибку и после этого уже как год они сплетаются в сплошной ком. И противно, и жалко эти новости слушать.
John 5mith
John 5mith
вчера в 15:09
Вот и узнаем хочет он новых скандалов или уже успокоился.
протон
протон
вчера в 15:06
Ох наберет миллионы просмотров в ютьюбе
Boricku
Boricku
вчера в 15:06, ред.
Лучше бы Дзюбу взяли, он хоть телефоны не бьёт.
9hktj6vujj79
9hktj6vujj79
вчера в 15:05
Вот ещё одна интрига на ровном месте!
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