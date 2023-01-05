Роналду имеет шанс сегодня сыграть за «Аль-Наср», но могут быть санкции

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вчера, 14:59

Нападающий клуба «Аль-Наср» может дебютировать за свою новую команду уже сегодня, однако есть определенные сложности.

У Роналду действует двухматчевая дисквалификация, которая идет еще со времен выступлений в Англии. Данная санкция действует из-за того, что ранее португалец разбил телефон болельщика «Эвертона».

Дебют Роналду за клуб в сегодняшней игре пойдет вразрез с регламентом Футбольной ассоциации Англии, который одобрен ФИФА . Согласно своду правил, игрок, получивший дисквалификацию в одной стране, будет обязан отбыть ее даже при переходе в другой чемпионат. «Аль-Наср» обязан следовать данным правилам. Скорее всего, португальца на поле сегодня болельщики не увидят. Однако есть небольшая лазейка, действие которой в данной ситуации маловероятно. Клуб из Саудовской Аравии может воспользоваться медийным и коммерческим статусом Роналду. Если при своей высокой зарплате Роналду не играет, то это оборачивается неэффективной тратой денег на его зарплату. Но если «Аль-Наср» ослушается ФИФА , то это может грозить санкциями в адрес клуба — денежный штраф или снятие очков.

Если Роналду все-таки дебютирует в сегодняшней игре своего нового клуба, то это может привести к огромному скандалу в мировом футболе.