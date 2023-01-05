«Ювентус» под ударом правосудия. Туринцы химичили с бухгалтерией

1672898596

вчера, 09:03

Но вряд ли им что-то грозит.

2022 год вряд ли можно назвать для «Ювентуса» удачным. Скорее, он один из самых провальных за десятилетие. Но 2023-й не обещает стать проще. И дело даже не в спортивных результатах, где на фоне провала в Лиге чемпионов туринцы поправляют постепенно свое положение в Серии А. Кажется, главные для «Ювентуса» битвы будут проведены в кабинетах и залах суда. Туринцы столкнулись с весьма масштабным расследованием прокуратуры, которое может зацепить и спортивную сторону жизни клуба. Бывший финансовый директор клуба Стефано Бертола заявил:

За последние 15 лет только «кальчополи» был так же плох для нас, как нынешний скандал. Тогда на нас напали со всех сторон. А на этот раз мы сами создали проблемы.

Конец эпохи

Минувшей осенью президент «Ювентуса» Андреа Аньелли подал в отставку, а вместе с ним ушел вице-президент Павел Недвед и весь состав совета директоров. Аньелли был президентом клуба 12 лет. За это время «Ювентус» завоевал подряд девять чемпионских титулов, пять раз побеждал в Кубке и Суперкубке Италии, были открыты важнейшие инфраструктурные объекты, включая стадион.

Это самый успешный президент в истории «Ювентуса». Хотя запомнились и мрачные моменты – поражения в финалах Лиги чемпионов в 2015 и 2017 году. Да и приглашение Криштиану Роналду в августе 2018-го сложно назвать большой удачей. Во многом, кстати, именно внесение дисбаланса в финансовые документы с появлением португальца привело к последовавшим нарушениям со стороны клуба, которые откопала прокуратура. К слову, в сентябре 2018 года «Ювентус» стоил 1,7 миллиарда евро, а в декабре 2021-го – всего 700 миллионов. И это с учетом докапитализации и тех самых бухгалтерских махинаций.

Расследование ведется давно, с 2020 года, но периодически оно получает новую подпитку. В частности, сейчас разговоры всколыхнулись публикацией большого отчета прокуратуры, где среди прочего обнаруживаются и результаты прослушки, которые могут вскрыть новые детали в деле.

«Ювентус» обвиняется в нескольких эпизодах финансовых нарушений и ложного бухгалтерского учета. Он обязан раскрывать свои финансовые операции, но не делал это предписываемым законом образом. Разные линии обвинения ведутся различными отделами прокуратуры. Надзорные органы осознают, что противостоят империи, которая готова бросить на свою защиту самых дорогих адвокатов и финансистов.

Обвинения

Прокуратура Турина впервые раскрыла детали расследования под названием Prisma еще в мае 2021 года. Там описывались многочисленные нарушения в бухгалтерии, которые должны были скрыть реальное финансовое положение клуба и приукрасить его. Тогда обвиняемым стал клуб как юридическое лицо, а также 12 его отдельных представителей, включая бывшего футбольного директора Фабио Паратичи и юридического консультанта Чезаре Габазио. Их обвиняют в манипулировании рынком, в публикации ложных корпоративных отчетов, оформлении ложных счетов и помехах в работе надзорных органов.

В «Ювентусе» выявлено применение искусственного завышения доходов от трансферов. Схема простая. Когда ты покупаешь игрока за 50 миллионов евро с контрактом на четыре года, то траты равномерно списываешь, размазывая по этому сроку контракта. А если продаешь игрока за 50 миллионов евро, то доход вписываешь в книги бухучета сразу. И вроде как ты в ноль вышел, но отчет покажет превышение доходов над расходами. Сама по себе схема не запрещена, однако нужно ее в таком случае использовать открыто и мириться с тем, как к тебе при этом будут относиться партнеры и инвесторы. Прокуратура обнаружила, что в период с 2018 по 2022 год было проведено 22 подозрительные операции с завышением дохода только таким методом на 216 миллионов евро.

Прослушка показала, что высшее руководство «Ювентуса» об этой схеме знало. В частности, приводится пример переговоров Аньелли с гендиректором контролирующего клуб холдинга Джоном Элканном.

В сентябре 2021 года Аньелли говорил:

Мы сильно нарастили капитал, но рынок рухнул. Мы рискнули, и правление знало, что мы вносили корректировки в отчеты.

Элканн ответил:

Да, но наши спортивные директора зашли слишком далеко.

Кроме того, следователи сосредоточились на так называемых зеркальных операциях, обменах игроками без каких-либо движений реальных денег. К таким относится обмен Артура на Миралема Пьянича с «Барселоной» в 2020 году. Обоих игроков при этом оценили в 75 миллионов евро – огромный прирост капитала для «Ювентуса».

Но здесь кроется и слабость обвинений, за которую явно зацепятся адвокаты туринцев. Ведь стоимость футболистов – вещь далеко не рыночная. Трудно в такой сфере обнаружить сговор, если не располагаешь насквозь четкими данными по прослушке. И мы не знаем, есть ли настолько конкретные сведения у прокуратуры. Рассуждать только на основе подозрительности той или иной цены будет глупо для стороны обвинения.

Преувеличенная экономия

Чуть более реалистичными для зацепки выглядят обвинения в ложной экономии средств за счет снижения зарплат игроков, которой не было в заявленном объеме. Таких операции было проведено две. Во второй участвовали 17 футболистов. Столкнувшись с проблемами ликвидности из-за коронавируса и перерасхода средств, клуб попросил игроков отказаться от четырехмесячной зарплаты и официально в документах сообщил об экономии 90 миллионов евро.

Но на самом деле игроки отказались от зарплаты лишь на один месяц. За другие три месяца деньги им обещали компенсировать в виде различных бонусов. Эти договоренности были выявлены из частных переписок, а не из официальных документов клуба. В реальности экономия составила не 90 миллионов, а 22 миллиона.

Интересно, что среди тех, кому обещанные сэкономленные бонусы не заплатили, оказался и Роналду. Пишут, что Криштиану клуб должен еще 19,9 миллиона евро. Причем данная информация всплыла благодаря прослушке беседы директоров «Ювентуса» в ресторане. Они обсуждали, что документально это никак не должно нигде всплыть. На подобную тему допрашивали бывшего капитана «Ювентуса» Джорджо Кьеллини. Футболист рассказал:

В сезоне-2019/20 я говорил со своими партнерами по команде о том, чтобы удовлетворить запрос клуба. Мы решили отказаться от четырехмесячной зарплаты, основываясь на обещании, что часть денег нам вернут после того, как игры возобновятся. Мы были уверены, что получим деньги за три месяца позднее. Мы все понимали, что в официальном заявлении будет указано нечто отличающееся от этого нашего соглашения.

Подозрительные трансферы

Трансферную линию расследования ведут не только туринские, но и федеральные прокуроры. Правда, она тут тоже зыбкая и очень тонкая. Опять идет речь о стоимости игроков. Предполагается, что личные контакты Паратичи с боссами других клубов, а также обещания каких-то будущих преференций влияли на реальную стоимость сделок. Например, Локателли перебрался из «Сассуоло» в «Ювентус» в 2021 году по двухлетней аренде с выкупом, хотя «Арсенал» предлагал его выкупить немедленно за более высокую цену. А Кулусевски перешел в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году за 44 миллиона евро как часть большей неведомой трансферной стратегии между клубами. Конспирологию можно продолжать, но выглядит это все притянутым за уши. В суд с таким не пойдешь, если не имеешь, опять же, каких-то любопытных данных прослушки.

Спортивная составляющая

Федерация футбола Италии и УЕФА как-то встрепенулись в начале расследования, однако провели свою следственную работу и остыли к этому делу. Правда, в декабре снова ободрились с подачи итальянской прокуратуры, которая вываливает новые подробности. В частности, УЕФА интересуется лицензированием клуба, ведь он должен был для лицензии показать финансовые отчеты. А если они были фальшивыми, то и правомочность лицензии оказывается под вопросом.

А это уже влечет за собой серьезные спортивные последствия. Но лишь в теории. Вряд ли кто-то из спортивных чиновников будет идти до исключения «Ювентуса» из турниров – это крайняя мера. Скорее обойдутся штрафами или в худшем случае снятием очков. Ведь лицензию «Ювентус» получил бы и так, пусть с большими трудностями и вероятными штрафами и ограничениями. С УЕФА одно дело «Ювентус» уже уладил летом прошлого года, когда выплатил 3,5 миллиона евро в счет покрытия проблем с балансом в период с 2019 по 2022 год, но с обязательством выровнять баланс к 2025-му.

Разброс потенциальных наказаний для «Ювентуса» очень велик. Но УЕФА и национальное футбольное руководство Италии не станут больно бить топ-клуб, который все еще является огромным спортивным активом для Европы и Италии. Мы уже не раз видели, как топовые команды за нарушения наказывались «легким» для них рублем, а клубы из лиг поменьше отстранялись от еврокубков. Логики в решениях там было не больше, чем в простой вкусовщине, если не сказать личной финансовой заинтересованности. Если бы дело инициировалось изначально футбольными властями, то их принципиальность могла бы проявиться в следовании до конца.

А поскольку тут инициатива исходит от прокуратуры, вряд ли футбольные власти заинтересованы в уничтожении «Ювентуса». Судебных же возможностей, как видим, у прокуроров не так много, несмотря на всю принципиальность. Половину нарушений доказать почти невозможно, другая половина не относится к категории критических и даже полулегальна. Но за «Ювентус» взялись крепко и снижать давление не планируют. Следить за этой баталией весьма увлекательно. И даже если туринцы победят в этой битве, финансовые, репутационные и юридические последствия такого натиска будут сказываться долго.