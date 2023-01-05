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«Зенит» приобретёт права на Ивана и Мантуана

вчера, 16:14

«Зенит» выкупит права на футболистов «Коринтианса» Густаво Мантуана и Ивана Куарежму.

Клуб из Санкт-Петрбурга выкупит 80% прав на Мантуана за 10 миллионов евро, за Куарежму заплатят 4 миллиона.

Сообщается, что петербуржцы хотели включить Мантуана в сделку по трансферу нападающего Юри Альберто в «Коринтианс», но в этом было отказано. Клуб из Сан-Паулу планирует продать Мантуана отдельно — либо «Зениту», либо другому клубу из Европы.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Евгений Незнанов (раскрыть)
сегодня в 03:32, ред.
Когда деньги не из своего кармана, а государственные, их не принято считать.
Asper
Asper
вчера в 20:07
Зачем Иван было как изначально неясно, а выкупать - так вообще загадка. Нет, вратарь неплохой, но не более. А должен быть на две головы сильнее.
А вот Мантуан хороший. Играть ему дают мало, но он регулярно успевает за свои 10-20 минут отметиться, ну хорош. И всего 21 год. Этого однозначно надо оставлять, особенно если ему самому нравится
Boricku
Boricku
вчера в 19:51, ред.
Газпрёмовским вообще можно играть без воротника, всё равно всё схвачено, а на эти деньги лучше деревню газифицировать.
Евгений Незнанов
Евгений Незнанов ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:48
как вариант просто отмыв денег- другой логики не понять
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:47
Добро пожаловать Иавн в российский, футбольный клуб!!!
k3cbd8hgzw3r
k3cbd8hgzw3r
вчера в 18:38
Ждём ещё одного Ивана, Зенит готовится к сезону
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:01, ред.
Зенит покупает у Интернационаля Юри...за нехилые 25 млн евро.

Тут же отдаёт его в копеечную аренду Коринтиансу.

Коринтианс, нахаляву использующий дорогостоящего Альберто, ещё брыкается при попытке Зенита прикупить никому не нужного Мантуана в тридорога (цена его на трансфермаркте 3 млн).......)))

В Зените вообще есть юристы, селекционеры-адекваты, или просто тот кто может по столу кулаком ударить и сказать "Команда - это не только процентаж от сделок и осваивание бюджета !!!!"

Кто-нибудь раскроет тайную тайну, что надо такого сказать Гендиру Медведеву чтоб он посчитал что команде и так перенасыщенной довольно уровневыми бразильцами понадобились некие Иваны-Мантуаны, коих и в Бразилии никто не знает, и здесь таких по 3 рубля пучок...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:30
Опять очередная газовая атака готовится."Марна-на-Неве".
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