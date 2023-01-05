«Зенит» приобретёт права на Ивана и Мантуана

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вчера, 16:14

«Зенит» выкупит права на футболистов «Коринтианса» и .

Клуб из Санкт-Петрбурга выкупит 80% прав на Мантуана за 10 миллионов евро, за Куарежму заплатят 4 миллиона.

Сообщается, что петербуржцы хотели включить Мантуана в сделку по трансферу нападающего Юри Альберто в «Коринтианс», но в этом было отказано. Клуб из Сан-Паулу планирует продать Мантуана отдельно — либо «Зениту», либо другому клубу из Европы.