«Зенит» приобретёт права на Ивана и Мантуана

«Зенит» выкупит права на футболистов «Коринтианса» Густаво Мантуана и Ивана Куарежму.
Клуб из Санкт-Петрбурга выкупит 80% прав на Мантуана за 10 миллионов евро, за Куарежму заплатят 4 миллиона.
Сообщается, что петербуржцы хотели включить Мантуана в сделку по трансферу нападающего Юри Альберто в «Коринтианс», но в этом было отказано. Клуб из Сан-Паулу планирует продать Мантуана отдельно — либо «Зениту», либо другому клубу из Европы.
Тут же отдаёт его в копеечную аренду Коринтиансу.
Коринтианс, нахаляву использующий дорогостоящего Альберто, ещё брыкается при попытке Зенита прикупить никому не нужного Мантуана в тридорога (цена его на трансфермаркте 3 млн).......)))
В Зените вообще есть юристы, селекционеры-адекваты, или просто тот кто может по столу кулаком ударить и сказать "Команда - это не только процентаж от сделок и осваивание бюджета !!!!"
Кто-нибудь раскроет тайную тайну, что надо такого сказать Гендиру Медведеву чтоб он посчитал что команде и так перенасыщенной довольно уровневыми бразильцами понадобились некие Иваны-Мантуаны, коих и в Бразилии никто не знает, и здесь таких по 3 рубля пучок...
Тут же отдаёт его в копеечную аренду Коринтиансу.
Коринтианс, нахаляву использующий дорогостоящего Альберто, ещё брыкается при попытке Зенита прикупить никому не нужного Мантуана в тридорога (цена его на трансфермаркте 3 млн).......)))
В Зените вообще есть юристы, селекционеры-адекваты, или просто тот кто может по столу кулаком ударить и сказать "Команда - это не только процентаж от сделок и осваивание бюджета !!!!"
Кто-нибудь раскроет тайную тайну, что надо такого сказать Гендиру Медведеву чтоб он посчитал что команде и так перенасыщенной довольно уровневыми бразильцами понадобились некие Иваны-Мантуаны, коих и в Бразилии никто не знает, и здесь таких по 3 рубля пучок...
А вот Мантуан хороший. Играть ему дают мало, но он регулярно успевает за свои 10-20 минут отметиться, ну хорош. И всего 21 год. Этого однозначно надо оставлять, особенно если ему самому нравится
А вот Мантуан хороший. Играть ему дают мало, но он регулярно успевает за свои 10-20 минут отметиться, ну хорош. И всего 21 год. Этого однозначно надо оставлять, особенно если ему самому нравится