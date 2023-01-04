ЦСКА рискует потерять важного футболиста. Агент изменил позицию за неделю

1672856825

вчера, 21:27

Карраскаль сам выберет, когда ему уйти.

«Счастлив в России», но от ухода не откажется

Заявления агентов, что футболисты счастливы в Москве и Санкт-Петербурге, не имеют значения. Во-первых, спрашивают не об этом. Во-вторых, представители могут соврать журналистам, им за это ничего не будет. Адвокаты выбирают формулировки, и посредники от них не отстают. Когда в конце года (пару дней назад), агент Мартин Родригес заявил, что его клиент не собирается покидать ЦСКА , то просто напомнил факты. Контракт еще на 3.5 года.

С другой стороны, даже в том заявлении был обман. Агент сказал, что никто Хорхе не интересуется. Прошло шесть дней – тот же человек подтверждает интерес «Коринтианса» и «Атлетико». Карраскаль и его представитель пользуются тем, что зимой РПЛ может покинуть любой легионер. Обратите внимание, что не проголосовали за перевод футбола из Европы в Азию. Планировали так поступить, Чеферин радовался, что избавится от головной боли.

Но в ФИФА могли уведомить Дюкова, что желание РФС не совпадает с желаниями шейхов, китайцев, японцев и южных корейцев. Команда Карпина – солидный соперник, никому не нужна лишняя конкуренция. Кто сказал, что в Азии всюду примут так, как таджики? Не в том положении российский футбол, чтобы диктовать другим условия.

Если «Атлетико» и «Коринтианс» хотят забрать Карраскаля, то у них есть два пути. Первый этичный – заплатить деньги. А второй законный, хотя не такой высокоморальный – Хорхе может собрать чемоданы, уехать и сыграть в аренде за любой клуб мира в 2023 году. Как видите, ЦСКА в этом уравнении нет, их поставят перед фактом, как получилось с Марио Фернандесом. Когда латераль не захотел возвращаться, то нашел аргументы.

Без еврокубков колумбиец потеряет мотивацию

Конкретные легионеры, вроде Медины, Мендеса, Фукса, Гайча и Карраскаля, нестабильные, однако в прошлом именно иностранцы собирали «золото». Но в целом, раз результаты Федотова и Березуцкого близки, а ЦСКА после яркого старта откатился назад – пятое место в трех пунктах от «Ахмата», критика в адрес игроков по делу. Карраскаль круто сыграл против «Урала», «Сочи» и «Факела», чьи защитные линии тогда развалились.

Но с конца августа и нулевой ничьей против «Ростова» у Хорхе больше желтых карточек (четыре), чем результативных действий – три (два гола и ассист). За счет финтов, ударов и последних передач Карраскаль получал хорошие оценки, но разве делал разницу? «Ахмату» забил один из четырех мячей, как и «Краснодару». С «Локомотивом» его пас выручил. А вот против «Торпедо», «Динамо» и в матче со «Спартаком» Хорхе не был лидером.

В этом весь Карраскаль. О его перепадах в игре говорили в день приезда. «Севилья» никогда бы не отпустила парня в «Карпаты», а «Ривер Плейт» сразу бы отдал футболиста в «Атлетико» Симеоне, не будь у скаутов сомнений. Ни по дисциплинированности, ни по стабильности Карраскаль не был первым. Но ему всего 24 года, у него яркий стиль. Мечтает услышать гимн европейской Лиги чемпионов. Ждет возможности уйти рано или поздно.

Федотову и ЦСКА нужны новые волевые легионеры

Чтобы работа привела к результату – чемпионской борьбе и финалу Кубка России, ЦСКА нужно усиливать состав футболистами, которые не только в теории могут принести деньги при перепродаже, но и теми, кто готов включаться в борьбу. Федотов убедил Бабаева и владельцев клуба, что пора ставить на опытных. И одновременно обрезали каналы связи с игроками, которым нужны для счастья еврокубки.

За Карраскаля только безумцы отдадут 15 млн евро. ЦСКА заплатил 6.3 с учетом стоимости аренды. Но если Симеоне нравится игра Хорхе, то трансфер состоится. Как и переход в «Коринтианс», где Карраскаль будет напарником Юри Альберто. В отличие от бразильца, инсайд пока готов играть в РПЛ . Но тут как с позицией агента. Сначала никаких переговоров нет, всем откажут, а потом подтвердил интерес.

Сознательно дразнят ЦСКА , ведь Бабаев в курсе, что футболист диктует условия, а не его команда. Карраскаль вряд ли убежит бесплатно – хотя шанс сыграть в «Атлетико» с чемпионами мира не каждый год выпадает, но «армейцам» нужно трезво смотреть на вещи. Как только стало холоднее, а Хорхе нашел в Москве развлечения – игра стала слабее. Лидером и вожаком, как Языджи, колумбиец не стал.

С Чаловым и Мединой могут создать перспективное трио, но надолго ли? Карраскаля нужно отпускать, если есть заманчивое предложение. И сразу же стоит найти проверенных иностранцев, не только российскую молодежь. Нужны ребята, которые сильнее сербов. Также нет пока четкого определения, как выглядит стиль Федотова в ЦСКА . От ставки на количество ударов переходили к футболу вторым номером с браком в пасах.

Большие проблемы с игрой первым номером против низкого блока, а за вскрытие чужой защиты отвечает как раз Карраскаль. Уступает по количеству созданных моментов только Медине, но тут как со статистикой, по которой Хорхе якобы боец. Одна из контор суммирует обводки и единоборства, вот и весь секрет. Колумбиец, невзирая на всю активность – по ударам в десятке во всей лиге, не всегда хорош. И это точно не тот игрок, которого надо удерживать во что бы то ни стало.