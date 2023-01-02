35-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром национальных лиг в 2022 году

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вчера, 10:22

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала лучшего бомбардира национальных чемпионатов в 2022 году.

Им стал выступающий в Бразилии за «Флуминенсе» 35-летний аргентинец , который забил 33 гола (7 — в Лиге Кариока, 26 — в Серии А).