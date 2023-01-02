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35-летний аргентинец стал лучшим бомбардиром национальных лиг в 2022 году

вчера, 10:22

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего бомбардира национальных чемпионатов в 2022 году.

Им стал выступающий в Бразилии за «Флуминенсе» 35-летний аргентинец Херман Кано, который забил 33 гола (7 — в Лиге Кариока, 26 — в Серии А).

Второе место занял нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе (32 гола), третье — Николас Ибаньес из мексиканской «Пачуки» (31).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:26
Всё же это не в Европе забивать...
4tex884fg3nk
4tex884fg3nk
вчера в 12:48
Наверное, это лебединая песня аргентинца
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:23
Совсем неплохо в 35 то лет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:04
Вот и ладненько. Работает паренёк несмотря на возраст.
Знатог
Знатог
вчера в 11:58
Нда, 35-летние аргентинцы ещё очень даже игого! долгожители прям. Может быть им помогает какой-нибудь волшебный белый порошок аргентинского производства? Вон Марадоне точно помогал.
Буратино 1
Буратино 1 ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 11:15
Да, но какая интрига в заголовке)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:34
Имя конечно у победителя...

В полку супергероев прибыло....
Спайдерман..
Айронман..
Суперман...
Х..рман...(18+)
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:23
Наконец-то говорят об аргентинце, который не Месси.
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