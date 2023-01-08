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«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в Кубке Англии

вчера, 21:43
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити4 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» в поединке 3-го раунда Кубка Англии (4:0).

Рияд Марез открыл счет на 23-й минуте. Хулиан Альварес на 30-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Фил Фоден на 38-й забил третий гол «горожан». Марез на 85-й минуте оформил дубль, реализовав удар «с точки».

Ранее состоялась жеребьёвка 1/16 Кубка Англии.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 04:40
Тут, как говорится, было без вариантов.
Agamaga........
Agamaga........ ответ Цуцык (раскрыть)
вчера в 23:10
А какой он не выиграл кроме ЛЧ?
Roman73
Roman73
вчера в 22:54, ред.
Лучший Челси был при Раньери , ещё до Абрамовича и Моуриньо , у него был свой почерк.
При Моуриньо Челси стал очень много и смешно бегающей командой.
Абрамович вообще стал понимать футбол ,когда перестал в него вмешиваться , лет через 10 после своего пришествия .
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:40
По мне кажется, Поттер - хороший тренер , но для середняков, он не для топ клуба. Это как Мойес в свое время был хорош в Эвертоне, в МЮ перешел и не потянул.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 22:35
какой позор, РА жаль твои труды( америкосы все ушатывают .
Цуцык
Цуцык ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:20
Дайте лысому уж хоть какой-то кубок взять с мс.
Tex
Tex ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:17
хорошая шутка, посмеялся)))
протон
протон
вчера в 22:15
Когда Поттера назначили на пост главного тренера Челси, я сразу написал здесь что Челси пропадёт с этим тренером.
Гарри Поттер в Брайтоне выезжал за счет Кевина Макаллистера
Выгнать топового тренера Тухеля, взять вместо него физрука, но надеяться на былой уровень? Кто-то сомневался, что будет иначе?

Ну и стоило саксам выкручивать руки Абрамовичу?
Выставили из клуба Чеха, Грановскую и Тухеля. Теперь получайте Поттера, кучу непонятных Кукурель и 10 место ещё не предел падения. К -карма
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 22:15
В том то и дело. Пришли америкосы и разнесли всё под корень , .учье племя . (((
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:12
Что то мне подскзвает Челси возвращаеться к своим лучшим временам 8-15 местам . Думаю нынишние времена уже кажуться сказкой для фанатов Челси)))
протон
протон
вчера в 22:10, ред.
Боэли за полгода развалил топ-клуб, который Абрамович и Ко создавали на протяжении 15 лет...
Можно сколько угодно говорить про "грязные" деньги Абрамовича, но с тем, что он с их помощью создал действительно эффективный клуб, который находится на вершине европейского топа, спорить очень сложно. Как и с тем, что теперь всё то, что создавалось так долго, очень быстро рушится.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:08
Челси.))) А прошло то всего ничего времени.Тока лигу Чемпионов с Ромкой брали.
протон
протон
вчера в 22:08
Багаж Абрамовича заканчивается) Челси даже близко не конкурент первой 5-6ке
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:06
МС просто деклассировал оппонента и еще пожалел, потому что во втором тайме сушил игру и не бил по воротам. Счет мог быть и 6-0.
НЕ Э Г О И С Т
НЕ Э Г О И С Т
вчера в 22:03
Интересно, Тухель синим не икается?..
Таганский
Таганский
вчера в 22:03
С приходом нового руководства у Челси все резко меняется - резко сменили тренера, резко команда меняется (не в лучшую сторону), резко она катится вниз..
Всем видно, что у нового тренера ничего пока не получается.. В эпоху РА уже были бы предприняты конкретные действия и приняты конкретные решения.. Но его эпоха ушла.. А новый хозяин вряд ли признает свою поспешность с заменой тренера, в обратку он не пойдет - это может сильно ударить по его авторитету (хотя авторитет он и так еще не заработал)..
Единственное, что могу предположить в защиту руководства - это их решение резко омолодить коллектив, которое негативно, болезненно переносится, что в корне не правильно..
Все прекрасно понимают, что это мое предположение высосано из пальца)), другого объяснения происходящего у меня пока нет..
Что будет дальше с Челси сложно даже представить, но мне хотелось дальнейшие действия увидеть теперь уже точно от руководства клуба.. Ждем-с..
Elliada
Elliada
вчера в 22:03
Сити легко разобрался с Челси, но следующий соперник будет непростым - Арсенал. Как же "везет" МС с жеребьевкой: дважды Челси, Ливерпуль, теперь Арсенал.
DXTK
DXTK
вчера в 21:58
Я такой невзрачный челси давно не видел, нечто подобное было в 90-х, даже в самом худшем сезоне при Абрамовиче когда уволили Моуриньо в сезоне 15/16 клуб сменив тренера бился, а тут вообще ничего.

Поттеру пора возвращаться в Брайтон, поскольку из Челси он нечто подобное лепит, клуб на 10 месте в лиге, до сих пор ниже чаек, вылетел из обоих кубков, все же не следовала Боэли рубить с плеча и убирать Тухеля, который знает как против Гвардиолы и Сити играть. Но что сделано, то сделано. может американцы и отличные бизнесмены, но в футболе они ни черта не понимают.
rhskmz
rhskmz
вчера в 21:56
Договорняк явный !
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:55
Разруха, в*йна, кровь. Дружище, я слегка тебя дополнил. Надеюсь ты не против.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:50, ред.
Там где американцы, там разруха .
Досвидос и сразу гуд бай Челси !((
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:46
Это было жестко....что то синие совсем посыпались....да, там травмированых много, но все же....
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