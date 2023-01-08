«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в Кубке Англии

«Манчестер Сити» крупно обыграл «Челси» в поединке 3-го раунда Кубка Англии (4:0).
Рияд Марез открыл счет на 23-й минуте. Хулиан Альварес на 30-й удвоил преимущество команды, реализовав пенальти. Фил Фоден на 38-й забил третий гол «горожан». Марез на 85-й минуте оформил дубль, реализовав удар «с точки».
Ранее состоялась жеребьёвка 1/16 Кубка Англии.
Поттеру пора возвращаться в Брайтон, поскольку из Челси он нечто подобное лепит, клуб на 10 месте в лиге, до сих пор ниже чаек, вылетел из обоих кубков, все же не следовала Боэли рубить с плеча и убирать Тухеля, который знает как против Гвардиолы и Сити играть. Но что сделано, то сделано. может американцы и отличные бизнесмены, но в футболе они ни черта не понимают.
Поттеру пора возвращаться в Брайтон, поскольку из Челси он нечто подобное лепит, клуб на 10 месте в лиге, до сих пор ниже чаек, вылетел из обоих кубков, все же не следовала Боэли рубить с плеча и убирать Тухеля, который знает как против Гвардиолы и Сити играть. Но что сделано, то сделано. может американцы и отличные бизнесмены, но в футболе они ни черта не понимают.
Всем видно, что у нового тренера ничего пока не получается.. В эпоху РА уже были бы предприняты конкретные действия и приняты конкретные решения.. Но его эпоха ушла.. А новый хозяин вряд ли признает свою поспешность с заменой тренера, в обратку он не пойдет - это может сильно ударить по его авторитету (хотя авторитет он и так еще не заработал)..
Единственное, что могу предположить в защиту руководства - это их решение резко омолодить коллектив, которое негативно, болезненно переносится, что в корне не правильно..
Все прекрасно понимают, что это мое предположение высосано из пальца)), другого объяснения происходящего у меня пока нет..
Что будет дальше с Челси сложно даже представить, но мне хотелось дальнейшие действия увидеть теперь уже точно от руководства клуба.. Ждем-с..
Всем видно, что у нового тренера ничего пока не получается.. В эпоху РА уже были бы предприняты конкретные действия и приняты конкретные решения.. Но его эпоха ушла.. А новый хозяин вряд ли признает свою поспешность с заменой тренера, в обратку он не пойдет - это может сильно ударить по его авторитету (хотя авторитет он и так еще не заработал)..
Единственное, что могу предположить в защиту руководства - это их решение резко омолодить коллектив, которое негативно, болезненно переносится, что в корне не правильно..
Все прекрасно понимают, что это мое предположение высосано из пальца)), другого объяснения происходящего у меня пока нет..
Что будет дальше с Челси сложно даже представить, но мне хотелось дальнейшие действия увидеть теперь уже точно от руководства клуба.. Ждем-с..
Гарри Поттер в Брайтоне выезжал за счет Кевина Макаллистера
Выгнать топового тренера Тухеля, взять вместо него физрука, но надеяться на былой уровень? Кто-то сомневался, что будет иначе?
Ну и стоило саксам выкручивать руки Абрамовичу?
Выставили из клуба Чеха, Грановскую и Тухеля. Теперь получайте Поттера, кучу непонятных Кукурель и 10 место ещё не предел падения. К -карма
Гарри Поттер в Брайтоне выезжал за счет Кевина Макаллистера
Выгнать топового тренера Тухеля, взять вместо него физрука, но надеяться на былой уровень? Кто-то сомневался, что будет иначе?
Ну и стоило саксам выкручивать руки Абрамовичу?
Выставили из клуба Чеха, Грановскую и Тухеля. Теперь получайте Поттера, кучу непонятных Кукурель и 10 место ещё не предел падения. К -карма