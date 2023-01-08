«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в Кубке Англии

Роналду хотел уйти достойно. Полмиллиарда долларов от шейхов всё изменили Криштиану в лиге, которая никому не нужна.

Каждый третий в «Зените» недоволен. Бакаеву, Круговому и Чистякову нечего делать в глубоком запасе У Семака будет девять бразильцев, а местным нужна практика.