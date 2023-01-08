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В Кубке Франции команда из 6-го дивизиона выбила представителя топ-лиги

сегодня, 10:14
Страсбург КёнигсхоффанЛоготип футбольный клуб Страсбург Кёнигсхоффан0 : 0Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)КлермонЗакончился после серии пенальти

Клуб 6-го по рангу дивизиона Франции «Страсбург Кёнигсхоффан» выбил представителя элитного дивизиона «Клермон» из розыгрыша Кубка страны в 1/32 финала. Любительский клуб сумел одержать победу в серии пенальти, после того как основное время завершилось вничью 0:0.

Несмотря на то что Кубок Франции славится сенсациями, это всего лишь 5-й случай в истории, когда клуб 6-го дивизиона обыгрывает команду из топ-лиги.

Такое уже случалось в 1960, 1982 и 1986 году. А последний раз произошло в 2019-м, когда «Анже» уступил команде «Вири-Шатийон».

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Перевод с lequipe.fr
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Все комментарии
Nik_otin
Nik_otin
сегодня в 13:05
псж следующий
ОПС
ОПС
сегодня в 12:59
Не настроились, а вернее хотели на одной ноге обыграть команду из низов.
Futurista
Futurista ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 12:13, ред.
С Эйфелевой башни
На головы беспечных парижан)...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:59
Хорошо настроились на игру,престижно обыграть команду топ - лиги.
Союзник противников
Союзник противников ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 11:35
ВЫ это вещаете из Дижона,или прям из Парижу? С такой осведомлённостью,да отсутствие мирового признания...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:00
Во Франции кубок интересен только командам из низших дивизионов.
Gahi
Gahi
сегодня в 10:45
Тем интереснее всегда смотреть кубки в котором есть возможность отличиться для таких любительских команд как "Страсбур Кёнигсхоффан". Удачи
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:27
Розыгрыш Кубка везде сопровождается сенсациями, и не только во Франции, на то он и Кубок.
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