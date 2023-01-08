В Кубке Франции команда из 6-го дивизиона выбила представителя топ-лиги

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сегодня, 10:14

Клуб 6-го по рангу дивизиона Франции «Страсбург Кёнигсхоффан» выбил представителя элитного дивизиона «Клермон» из розыгрыша Кубка страны в 1/32 финала. Любительский клуб сумел одержать победу в серии пенальти, после того как основное время завершилось вничью 0:0.

Несмотря на то что Кубок Франции славится сенсациями, это всего лишь 5-й случай в истории, когда клуб 6-го дивизиона обыгрывает команду из топ-лиги.

Такое уже случалось в 1960, 1982 и 1986 году. А последний раз произошло в 2019-м, когда «Анже» уступил команде «Вири-Шатийон».