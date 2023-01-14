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«Зенит» предлагал Дзюбе контракт на 2 миллиона евро в год

вчера, 17:56

«Зенит» предлагал летом нападающему Артему Дзюбе контракт на 2 миллиона евро в год с учетом бонусов, но тот отказался.

Помимо этого, сообщается, что россиянин заинтересовал клуб из Саудовской Аравии, в данном случае речь шла о 3 миллионах евро, но игрока этот вариант тоже не привлек. Отмечается, что деньги не являлись главным фактором для футболиста, он ждал нового вызова в карьере.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:50
2 млн с учётом бонусов...
А бонусов на 1,9 млн...
И зарплата в 100 тыс евро показалась Дзюбе оскорбительной...
И он в тот же миг решил уехать в топ-5 ...
Только в топ-5 о его решении не знали...
112910415
112910415
вчера в 20:51
подождёт !
лет через 5-7 поступят новые вызовы, однозначно ! )
протон
протон
вчера в 20:10
Как-то кажется, что это фантазии агента. Судя по концу прошлого сезона, "Зенит" мог предложить Дзюбе контракт (и почти наверняка предложил - ветеранов обычно стараются не обижать), но не такой - что-нибудь в пределах миллиона (максимум), может быть, бонусы за игры и голевые действия. С четким позиционированием в роли запасного-"дядьки".
ABir
ABir
вчера в 19:48
Деньги для Дзюбы конечно были не главными, но контракт Криштиану Роналду помутил рассудок
lotsman
lotsman
вчера в 19:45
Не знаю как помягче назвать его ожидание нового вызова, чтобы не забанили.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:33
Дзюба сам не знает чего хочет.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:30
Новый вызов в карьере для Дзюбы это когда ты даром никому не нужен!)
Futurista
Futurista
вчера в 18:56
А еще недавно мелочь в раздевалках тырил...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:55
Выйти красиво, с честью уже не получится несмотря на все байки. Все сделал сам своими руками и языком.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:41
Ждал наверное из гей-европы предложений...))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:37
Это что же,предлагал ему идти попрошайничать на паперть??? КАк на такие деньги можно прожить???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:26
Без работы Ему наверное лучше. Тут он просто дурака свалял...
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