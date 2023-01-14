«Зенит» предлагал Дзюбе контракт на 2 миллиона евро в год

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вчера, 17:56

«Зенит» предлагал летом нападающему контракт на 2 миллиона евро в год с учетом бонусов, но тот отказался.

Помимо этого, сообщается, что россиянин заинтересовал клуб из Саудовской Аравии, в данном случае речь шла о 3 миллионах евро, но игрока этот вариант тоже не привлек. Отмечается, что деньги не являлись главным фактором для футболиста, он ждал нового вызова в карьере.