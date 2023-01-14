«Зенит» предлагал Дзюбе контракт на 2 миллиона евро в год

«Зенит» предлагал летом нападающему Артему Дзюбе контракт на 2 миллиона евро в год с учетом бонусов, но тот отказался.
Помимо этого, сообщается, что россиянин заинтересовал клуб из Саудовской Аравии, в данном случае речь шла о 3 миллионах евро, но игрока этот вариант тоже не привлек. Отмечается, что деньги не являлись главным фактором для футболиста, он ждал нового вызова в карьере.
А бонусов на 1,9 млн...
И зарплата в 100 тыс евро показалась Дзюбе оскорбительной...
И он в тот же миг решил уехать в топ-5 ...
Только в топ-5 о его решении не знали...
А бонусов на 1,9 млн...
И зарплата в 100 тыс евро показалась Дзюбе оскорбительной...
И он в тот же миг решил уехать в топ-5 ...
Только в топ-5 о его решении не знали...
лет через 5-7 поступят новые вызовы, однозначно ! )
лет через 5-7 поступят новые вызовы, однозначно ! )