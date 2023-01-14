Конте прояснил будущее Лукаса Моуры в «Тоттенхэме»

1673677469

сегодня, 09:24

Главный тренер «Тоттенхэма» подтвердил информацию о том, что летом бразильский форвард покинет клуб в качестве свободного агента.

Это решение клуба, что контракт с ним не будет продлен. Текущий сезон получился непростым для Лукаса. Если честно, я думал, что он будет важным игроком для нас.