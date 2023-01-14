Конте прояснил будущее Лукаса Моуры в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил информацию о том, что летом бразильский форвард Лукас Моура покинет клуб в качестве свободного агента.
Это решение клуба, что контракт с ним не будет продлен. Текущий сезон получился непростым для Лукаса. Если честно, я думал, что он будет важным игроком для нас.
30-летний Моура в текущей кампании провел лишь 8 матчей в АПЛ.
Тут важно уточнить, что за эти 8 выходов он провёл на траве лишь жалкие 90 минут. У него чисто тактическая скамья из-за прихотей Контаря.
Тут важно уточнить, что за эти 8 выходов он провёл на траве лишь жалкие 90 минут. У него чисто тактическая скамья из-за прихотей Контаря.