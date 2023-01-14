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Конте прояснил будущее Лукаса Моуры в «Тоттенхэме»

сегодня, 09:24

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подтвердил информацию о том, что летом бразильский форвард Лукас Моура покинет клуб в качестве свободного агента.

Это решение клуба, что контракт с ним не будет продлен. Текущий сезон получился непростым для Лукаса. Если честно, я думал, что он будет важным игроком для нас.

30-летний Моура в текущей кампании провел лишь 8 матчей в АПЛ.

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DXTK
DXTK
сегодня в 12:06
Ну его Хет-трик в полуфинале ЛЧ Аяксу останется в памяти многих болельщиков, тогда Тоттенхэма впервые вышел в финал.
galem72
galem72
сегодня в 11:18
"...Моура в текущей кампании провел лишь 8 матчей в АПЛ..."

Тут важно уточнить, что за эти 8 выходов он провёл на траве лишь жалкие 90 минут. У него чисто тактическая скамья из-за прихотей Контаря.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:25
Нежелательно бы свободным отпускать, Но уж как получилось...
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