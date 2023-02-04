«Челси» покроет долг Леау перед «Спортингом» в случае перехода игрока

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сегодня, 15:37

«Челси» хочет видеть в своем составе нападающего «Милана» .

Лондонцы пообещали игроку и его окружению выплатить «Спортингу» задолженность футболиста. Данная сумма составляет 16,5 млн евро, ее Леау обязан выплатить лиссабонцам за одностороннее расторжение контракта в 2018 году.

В текущем сезоне Серии А нападающий провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.