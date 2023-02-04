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«Челси» покроет долг Леау перед «Спортингом» в случае перехода игрока

сегодня, 15:37

«Челси» хочет видеть в своем составе нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

Лондонцы пообещали игроку и его окружению выплатить «Спортингу» задолженность футболиста. Данная сумма составляет 16,5 млн евро, ее Леау обязан выплатить лиссабонцам за одностороннее расторжение контракта в 2018 году.

В текущем сезоне Серии А нападающий провел 19 матчей, забил 8 голов и отдал 5 голевых передач.

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Все комментарии
Бубнин
Бубнин
сегодня в 17:26
Не думай, что "Челси" не выплатит тебе какую-нибудь сумму. Рано или поздно это каждого коснется.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 16:57
Тут важна не сумма, а порядочность.
Хотя порядочности мало осталось в футболе... важнее суммы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:15
Челси сорит деньгами направо-налево...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:59
Ну вообще финансовая интрига.... Челси похоже совсем деньги считать не хочет
sova147
sova147
сегодня в 15:58
Условия хорошие деньги у них есть
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