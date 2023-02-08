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«Бавария» готова обменять своего нападающего на Влаховича

сегодня, 12:23

По информации Calciomercatoweb, «Бавария» рассматривает возможность обмена вингера Сержа Гнабри на нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в летнее трансферное окно.

Кроме того, немецкий клуб готов заплатить туринцам, чтобы убедить «Юве» отпустить сербского нападающего. Сам футболист заявлял о желании покинуть итальянскую команду.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:21, ред.
«Бавария» готова обменять своего нападающего на Влаховича .

Пустые рассуждения о том где и как сложится судьба самого клуба Юве, так как разбираться придётся ещё не день.

Тут ещё вопрос, а захочет ли сам Гнабри в такой ситуации переходить в Ювентус. А вот то что Влахович хочет уйти из клуба, это уже известно давно. На мой субъективный взгляд, Влахович вполне может стать вторым Левандовски для Баварии. Тем более он и по физическим данным и по стилистике игры и по возрасту очень бы подошёл Баварии.

Если действительно Бавария заинтересована в контракте Влаховича , думаю и Юве которая в этой ситуации заинтересована в получении энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 , вполне может пойти на эту сделку. Тем более я как понимаю ещё и с Аллегри у Влаховича есть трения и парень перестал показывать свою игру и потенциал при Аллегри. Так что всё может получиться.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 14:03
Для начала нужно дождаться, чем закончится ситуация в самом Ювентусе, т.к и там все не гладко. Вот если Ювентус останется в СерииА и попайдет ЛЧ(а это будет очень сложно сделать, попасть в ЛЧ), тогда такой трансфер возможен, т.к Влахович хочет покинуть Ювентус, плюс там истекает контракт у Куадрадо, и фланговый вингер старушке точно понадобится и Гнабри не самый плохой вариант, правда неизвестно, согласится ли сам игрок на переход в Юве. А так, для Баварии Влахович полне хороший вариант
lotsman
lotsman
сегодня в 13:08
Неравноценный обмен, даже с доплатой.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 12:54
Равно как и сам Юве уже не будет нужен звездам. Закапывать собственную карьеру вряд ли кто согласится. Поэтому Гнабри не больно то будет гореть желанием сменить на Турин прописку.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:39
В серии В, а то и С Ювентусу суперзвезды будут не нужны. А такое развитие ситуации вполне возможно.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 12:26
Мне кажется это должно устроить оба клуба.
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