«Бавария» готова обменять своего нападающего на Влаховича .

По информации Calciomercatoweb, «Бавария» рассматривает возможность обмена вингера Сержа Гнабри на нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в летнее трансферное окно.
Кроме того, немецкий клуб готов заплатить туринцам, чтобы убедить «Юве» отпустить сербского нападающего. Сам футболист заявлял о желании покинуть итальянскую команду.
Пустые рассуждения о том где и как сложится судьба самого клуба Юве, так как разбираться придётся ещё не день.
Тут ещё вопрос, а захочет ли сам Гнабри в такой ситуации переходить в Ювентус. А вот то что Влахович хочет уйти из клуба, это уже известно давно. На мой субъективный взгляд, Влахович вполне может стать вторым Левандовски для Баварии. Тем более он и по физическим данным и по стилистике игры и по возрасту очень бы подошёл Баварии.
Если действительно Бавария заинтересована в контракте Влаховича , думаю и Юве которая в этой ситуации заинтересована в получении энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 , вполне может пойти на эту сделку. Тем более я как понимаю ещё и с Аллегри у Влаховича есть трения и парень перестал показывать свою игру и потенциал при Аллегри. Так что всё может получиться.
Пустые рассуждения о том где и как сложится судьба самого клуба Юве, так как разбираться придётся ещё не день.
Тут ещё вопрос, а захочет ли сам Гнабри в такой ситуации переходить в Ювентус. А вот то что Влахович хочет уйти из клуба, это уже известно давно. На мой субъективный взгляд, Влахович вполне может стать вторым Левандовски для Баварии. Тем более он и по физическим данным и по стилистике игры и по возрасту очень бы подошёл Баварии.
Если действительно Бавария заинтересована в контракте Влаховича , думаю и Юве которая в этой ситуации заинтересована в получении энного количества казначейских билетов 💰 💰 💰 , вполне может пойти на эту сделку. Тем более я как понимаю ещё и с Аллегри у Влаховича есть трения и парень перестал показывать свою игру и потенциал при Аллегри. Так что всё может получиться.