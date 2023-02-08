«Бавария» готова обменять своего нападающего на Влаховича .

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сегодня, 12:23

По информации Calciomercatoweb, «Бавария» рассматривает возможность обмена вингера на нападающего «Ювентуса» в летнее трансферное окно.

Кроме того, немецкий клуб готов заплатить туринцам, чтобы убедить «Юве» отпустить сербского нападающего. Сам футболист заявлял о желании покинуть итальянскую команду.