Обамеянг может перебраться в «Лос-Анджелес». В МЛС его ждёт много других звёзд

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сегодня, 12:02

Других вариантов у габонца не осталось.

Зимой нападающего связывали с возвращением в Ла Лигу, но перейти в мадридский «Атлетико» не позволили правила, а в «Барселоне» он был не нужен. Обамеянг остался в «Челси», который в очередной раз провел большую закупку. Сразу несколько футболистов было приобретено в группу нападения. Грэму Поттеру пришлось выбирать, и он открепил от заявки на Лигу чемпионов габонского форварда, дав понять, что на него нет никаких планов. Сразу после этого в СМИ появились слухи о возможном переезде нападающего за океан. Среди главных претендентов — «Лос-Анджелес». В прошедшем сезоне чемпионата в командах лиги играло немало футболистов, которые известны своими выступлениями в крупных клубах Европы и, похоже, Обамеянг пополнит этот список.

Джорджо Кьеллини, 38 лет, «Лос-Анджелес»

Легенда «Ювентуса» переехал в МЛС после 17 лет выступлений за туринский клуб. У итальянца было несколько вариантов продолжения карьеры в американской лиге — его хотели видеть у себя «Интер Майами» и «Торонто», но позже команды отказались от своих предложений. Был выбор остаться в Турине, и защитник, возможно, предпочел бы согласиться на это, если бы сборная Италии смогла выйти на мундиаль в Катаре. В «Лос-Анджелесе» Джорджо не является гарантированным игроком основы из-за возраста и нередких повреждений, однако это не помешало коллективу стать чемпионом МЛС сезона 2022 года.

Карлос Вела, 33 года, «Лос-Анджелес»

Карлос Вела выступает на полях американского чемпионата уже 4 года. За время игры в МЛС и за «Лос-Анджелес» он успел стать лидером и капитаном команды. Футболист не раз признавался лучшим игроком месяца в лиге, принимал участие в матчах всех звезд МЛС , становился лучшим бомбардиром с 34 голами в сезоне 2019 года. Прошедшую кампанию Карлос завершил с 12 голами и 14 голевыми передачами в 35 матчах, а также, как и Кьеллини, поднял над головой трофей. Его контракт истекает в конце 2023 года.

Дуглас Коста, 31 год, «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бразильский нападающий перешел в клуб с восточного берега США в феврале прошлого года в рамках арендного соглашения, но уже летом, став свободным агентом, подписал полноценный контракт с «Гэлакси». За прошедший сезон он принял участие в 29 встречах, отличился 4 забитыми мячами и 3 ассистами. В четвертьфинале его команда потерпела поражение от будущих чемпионов и соседей по городу — «Лос-Анджелеса».

Хавьер Эрнандес, 34 года, «Лос-Анджелес Гэлакси»

После многочисленных попыток найти «свой» клуб в Европе Чичарито перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» и уже успел провести за эту команду 3 сезона. Мексиканец является одним из самых высокооплачиваемых игроков чемпионата и зарабатывает 6 млн евро. Прошлый сезон он провел сильнее, чем его партнер по команде Дуглас Коста и стал лучшим бомбардиром клуба.

Джердан Шакири, 30 лет, «Чикаго Файр»

Швейцарский полузащитник является самым высокооплачиваемым игроком. После ухода из «Ливерпуля» он полгода провел во французском «Лионе», а перед началом прошлого сезона зимой 2022-го подписал двухлетний контракт с «Чикаго Файр», по которому получает 7,5 млн евро, побив предыдущий рекорд Ибрагимовича по зарплате в МЛС . В прошедшем сезоне Шакири провел 29 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач, а его команда заняла лишь 12-е место в восточной конференции.

Киран Гиббс, 33 года, «Интер Майами»

Киран Гиббс долгое время и с периодическим успехом играл на полях Английской Премьер-Лиги. Последним его клубом в Англии был «Вест Бромвич», а с 2021 года он выступает за команду Дэвида Бекхэма. Сейчас Кирану 33 года и он не всегда попадает в основу клуба из Майами, чередуя матчи в стартовом составе и на скамейке запасных. Контракт англичанина заканчивается в декабре 2023-го и в данный момент предпосылки к продлению соглашения отсутствуют.

Лоренцо Инсинье, 31 год, «Торонто»

Трансфер итальянского игрока из «Наполи» в «Торонто» был объявлен прошлой зимой, но с условием, что он перейдет в канадский клуб летом в качестве свободного агента. Контракт был подписан на 4 года. «Торонто» не является лидером или даже середняком МЛС — в прошедшем сезоне команда из Канады заняла предпоследнее место в восточной конференции лиги, а итальянец успел сыграть только в 11 матчах, забив при этом 6 мячей и отдав 2 голевые передачи.

Виктор Ваньяма, 31 год, «Клуб де Фут Монреаль»

Виктор Ваньяма запомнился своими выступлениями в английских «Саутгемптоне» и «Тоттенхэме», где играл с 2013 года. В марте 2020-го кениец перешел в канадский «Монреаль» на правах свободного агента. В начале января Ваньяма продлил контракт с командой до конца сезона 2024. Прошедшую кампанию «Монреаль» провел противоречиво. В основной части турнира канадский коллектив занял второе место в восточной конференции, но вылетел в первом же раунде плей-офф. Ваньяма принял участие во всех матчах сезона.