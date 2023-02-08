ПСЖ не планирует продлевать контракт с Рамосом

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сегодня, 17:32

ПСЖ не продлит договор с защитником .

Текущее соглашение испанца с парижанами рассчитано до лета 2023 года. Игрок хочет остаться в команде, но в парижском клубе пытаются понять, сможет ли Рамос выступать на высоком уровне в будущем. ПСЖ склоняется к тому, чтобы не подписывать с футболистом новый контракт, но у Рамоса еще есть шанс переубедить клуб.

У Рамоса прекрасные отношения с главным тренером команды Кристофом Гальтье, лидерами коллектива, а также с молодыми исполнителями. Ранее сообщалось о другом возможном варианте продолжения карьеры испанца.