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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ не планирует продлевать контракт с Рамосом

сегодня, 17:32

ПСЖ не продлит договор с защитником Серхио Рамосом.

Текущее соглашение испанца с парижанами рассчитано до лета 2023 года. Игрок хочет остаться в команде, но в парижском клубе пытаются понять, сможет ли Рамос выступать на высоком уровне в будущем. ПСЖ склоняется к тому, чтобы не подписывать с футболистом новый контракт, но у Рамоса еще есть шанс переубедить клуб.

У Рамоса прекрасные отношения с главным тренером команды Кристофом Гальтье, лидерами коллектива, а также с молодыми исполнителями. Ранее сообщалось о другом возможном варианте продолжения карьеры испанца.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:14
Рамос дядька в ПСЖ, он и молодым напихать может (даже директору клуба) и троицу атакующую держит в руках что бы они друг друга не поцарапали.

Рамос и без топ уровня может быть полезен. Человек, который может управлять раздевалкой это очень ценный кадр
Человека такой мощной харизмы в Париже не было со времен Златана.
Хотя у них зарплатный фонд под 700 лямов, а на следующий сезон ее надо урезать аж на 30%, Рамоса точно могут не продлить.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 20:03
Возраст уже далеко не молодой по футбольным меркам, и в парижском клубе у Серхио в целом не сверх хорошо идёт, поэтому не исключено что лучше будет уйти в другой клуб, например в один из клубов МЛС.
Juventus CR7
Juventus CR7
сегодня в 19:29, ред.
На Рамоса в Париже уже особенно не рассчитывают. Карьера была у него феноменальная. Сейчас игрок уже не тянет играть на топ уровне. Та и изначально он толком не играл во Франции, а сейчас тем более никто ему не будет предлагать пролонгировать контракт. Если он ещё хочет продолжать играть в футбол, то ему необходимо соглашаться в той же Азии если придёт соответствующее предложение. Возраст конечно даёт о себе знать, поэтому предложение от топов особо ждать не приходится!
rhskmz
rhskmz
сегодня в 18:03
Может наоборот ?
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 17:56, ред.
Медленный он... И координация не та...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 17:48
И правильно...
Зачем им проблемы?
Гость
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