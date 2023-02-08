ПСЖ не планирует продлевать контракт с Рамосом

ПСЖ не продлит договор с защитником Серхио Рамосом.
Текущее соглашение испанца с парижанами рассчитано до лета 2023 года. Игрок хочет остаться в команде, но в парижском клубе пытаются понять, сможет ли Рамос выступать на высоком уровне в будущем. ПСЖ склоняется к тому, чтобы не подписывать с футболистом новый контракт, но у Рамоса еще есть шанс переубедить клуб.
У Рамоса прекрасные отношения с главным тренером команды Кристофом Гальтье, лидерами коллектива, а также с молодыми исполнителями. Ранее сообщалось о другом возможном варианте продолжения карьеры испанца.
Рамос и без топ уровня может быть полезен. Человек, который может управлять раздевалкой это очень ценный кадр
Человека такой мощной харизмы в Париже не было со времен Златана.
Хотя у них зарплатный фонд под 700 лямов, а на следующий сезон ее надо урезать аж на 30%, Рамоса точно могут не продлить.
Рамос и без топ уровня может быть полезен. Человек, который может управлять раздевалкой это очень ценный кадр
Человека такой мощной харизмы в Париже не было со времен Златана.
Хотя у них зарплатный фонд под 700 лямов, а на следующий сезон ее надо урезать аж на 30%, Рамоса точно могут не продлить.