«Вест Хэм» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ

«Манчестер Сити» хотят вышвырнуть в пятый дивизион. Но мухлевали многие гранды ПСЖ и «Челси» тоже отправят к любителям?

Брат Месси оскорбил «Барселону» и её фанатов. Матиас неправ во всём Заявил, что до Месси клуб никто не знал.