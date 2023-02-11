«Вест Хэм» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Челси» в матче 23-го тура АПЛ (1:1).
Гости открыли счёт на 16-й минуте усилиями Жоау Фелиша. «Молотобойцы» отыгрались на 28-й, отличился Эмерсон.
«Вест Хэм» занимает 15-е место в чемпионате Англии, имея в активе 20 очков. «Челси» идёт 9-м, у команды 31 балл.
Ведь никто не скажет, что Клопп недостаточно хорош.
Единственное Челси эмоционально приглашал Поттера с контрактом на 5 лет. Так было с Мойесом в МЮ.
Когда был Абрамович все таки тренер не мог спокойно сидеть и обезопасить себя от увольнения. Возможно это было частью успеха. Хотя тренер не мог работать в таких условиях долго.
Для каждого клуба свой рецепт успеха. К примеру Артета в этом сезоне хорош, а в предыдущих сезонах Арсенал не мог попасть в ЛЧ. К нему было доверие.
Фергюсон тоже не сразу начал брать трофеи с МЮ.
Если у Поттера будет доверие, тогда тут будут два конечных варианта - если провалится, то будет физруком, а если нет, то величайшим тренером.
Возможно, если бы в то время (когда тренировал Фергюсон) были бы соц сети, то Фергюсон не продержался бы долго. Но в то же время Поттера так и не пропиарили как сейчас. И у Поттера остаётся два варианта - либо успех, либо провал.
Ведь никто не скажет, что Клопп недостаточно хорош.
Единственное Челси эмоционально приглашал Поттера с контрактом на 5 лет. Так было с Мойесом в МЮ.
Когда был Абрамович все таки тренер не мог спокойно сидеть и обезопасить себя от увольнения. Возможно это было частью успеха. Хотя тренер не мог работать в таких условиях долго.
Для каждого клуба свой рецепт успеха. К примеру Артета в этом сезоне хорош, а в предыдущих сезонах Арсенал не мог попасть в ЛЧ. К нему было доверие.
Фергюсон тоже не сразу начал брать трофеи с МЮ.
Если у Поттера будет доверие, тогда тут будут два конечных варианта - если провалится, то будет физруком, а если нет, то величайшим тренером.
Возможно, если бы в то время (когда тренировал Фергюсон) были бы соц сети, то Фергюсон не продержался бы долго. Но в то же время Поттера так и не пропиарили как сейчас. И у Поттера остаётся два варианта - либо успех, либо провал.