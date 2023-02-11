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«Вест Хэм» и «Челси» сыграли вничью в матче АПЛ

вчера, 17:31
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Вест Хэм» сыграл вничью с «Челси» в матче 23-го тура АПЛ (1:1).

Гости открыли счёт на 16-й минуте усилиями Жоау Фелиша. «Молотобойцы» отыгрались на 28-й, отличился Эмерсон.

«Вест Хэм» занимает 15-е место в чемпионате Англии, имея в активе 20 очков. «Челси» идёт 9-м, у команды 31 балл.

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Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 21:14, ред.
Этот сезон сложный, учитывая что и Клопп буксует.
Ведь никто не скажет, что Клопп недостаточно хорош.
Единственное Челси эмоционально приглашал Поттера с контрактом на 5 лет. Так было с Мойесом в МЮ.
Когда был Абрамович все таки тренер не мог спокойно сидеть и обезопасить себя от увольнения. Возможно это было частью успеха. Хотя тренер не мог работать в таких условиях долго.
Для каждого клуба свой рецепт успеха. К примеру Артета в этом сезоне хорош, а в предыдущих сезонах Арсенал не мог попасть в ЛЧ. К нему было доверие.
Фергюсон тоже не сразу начал брать трофеи с МЮ.
Если у Поттера будет доверие, тогда тут будут два конечных варианта - если провалится, то будет физруком, а если нет, то величайшим тренером.
Возможно, если бы в то время (когда тренировал Фергюсон) были бы соц сети, то Фергюсон не продержался бы долго. Но в то же время Поттера так и не пропиарили как сейчас. И у Поттера остаётся два варианта - либо успех, либо провал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:39, ред.

Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ НЕЭГО И СТ (раскрыть)
вчера в 18:26
Скорее сопереживает, Челси для него не пустое место, чтоб посмеиваться над их неудачами.
протон
протон
вчера в 18:12
Три фактора для успеха, видна и рука тренера, и командный дух, и настрой
протон
протон ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 18:08
На 5 лет если не ошибаюсь, и придется заплатить не мало
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 18:06
Тухель где-то посмеивается..
протон
протон
вчера в 18:03
по второму тайму: вот казалось бы, Мадуэке и Мудрик - оба новичка, обоим нужно проявлять себя, оба играют на флангах. но под одним играет хоть и растренированный после травмы Джеймс, а под другим - Кукурелья. у Мадуэке за игровое время куча потерь при попытках ударить или обыграть, у Мудрика - пусто-пусто, зато есть удачные отборы (в том числе и перед голом), а так же удачные перехваты (в том числе когда соперник пытался убежать 1 на 1). хейтят после этого Мудрика, а про Мадуэке даже не вспомнят, но это просто очевидно, настолько даже растренированный Джеймс делает все, чтобы дриблер на его фланге получал пространство для маневра, а Кукурелья банально боится идти вперед и высвобождать пространство для своего игрока. и потом что делает Поттер: под Мадуэке выпускает Чилвела, который куда лучше в атаке, а Мудрика снимает выпуская Зиеша на фланг к Джеймсу. я конечно не против похейтить игроков, но это какой-то сюр, будто тренер прилагает максимум усилий чтобы добавить неуверенности Мудрику. вообще в команде всегда как правило один игрок, который делает такую радикальную стравку на дриблинг, и ему позволено терять мяч только потому, что он, как правило, решала. Азар, Роналду, Бейл в шпорах, Неймар - на потери этих ребят закрывали глаза, а под некоторых специально покупали двужильных опорников чтобы те могли финтить. У Челси таких уже 5: Мудрик, Мадуэке, Фелиш, Пулишич и стерлинг. и ни один не решает в глобальном смысле слова.
теперь по персоналиям: респект судье - без палива выписал жк Бадьяшиле за чистый подкат, а потом остановил опасную атаку Челси из-за нырка Боуэна. соучер рукой блокирует мяч, летящий в ворота - судья даже не идет смотреть. как цоуфал доиграл матч - тоже большой вопрос. но это не отменяет печальной игры синих, конечно.
Хаверц - видно что старается, но как-то не идет у него напом, увы. то, что не вышел фофана ходя бы на 25 минут - это позор.
Лофтус - чистая невидимика, не привез - и хорошо, нужно отцеплять человечка как легенду Бакайоко, просто нет сил смотреть.
Фелинкс и Энцо - хороший матч.
Кукурелья - обнять и плакать.
остальные на обычном уровне.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 18:00
Уверен, что америкос уже много раз пожалел о своих поспешных решениях с увольнениями. По поводу неустойки - у них денег жопой жуй, тут не об этом скорее переживать надо, а о том, что если придёт новый тренер, то половина покупок последних могут быть не нужны и всё сначала, а потом снова новый тренер и новые трансферы, может поэтому хотят дать Поттеру время, хотя хз..
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 17:57
А уволить Поттера надо платить неустойку не маленькую, у него контракт на кучу лет.
Все болельщики Челси говорят,что ТТХ надо было оставить но америкос решил порулить и имеем то,что имеем.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:56
Лофтус был довольно не плох, чему я удивился. По Мудрику не соглашусь, старался играть в пас и на команду, когда была возможность, Мадуэке, да, 20 лет - ума нет. Кукуху надо гнать летом, а по поводу недозаявки Бадиашиля, тут всё более менее ясно, в атаке всё плохо, а без атаки нет голов. Нет голов - нет побед. Как то так я считаю.
112910415
112910415
вчера в 17:52
нет привычного сильного Челси !... и признаков выздоровления нет
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:52
Ничья в пользу конкурентов ....так сказать
Игру не успел посмотреть, болельщики синих подскажите, как отыграл Мудрик?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 17:51
самое яркое впечатление от этого матча - стая голубей, которые клевали конский навоз. Интересно, чей?
протон
протон
вчера в 17:50
по первому тайму: очередной предсезонный матч. состав порадовал кроме Лофтуса и Хаверца в составе - хотел бы видеть Галлахера и фофана вместо них. порадовало что Мудрик в моменте с голом отборолся до конца. Феликс - очень хорош что в первом матче был, что сейчас. примечательно что гол сделали двое выходцев из Бенфики.
а вот фланги будто вышли как-то само реализовываться вместо того, чтобы помогать команде: что Мудрик, что Мадуэке - оба тянут одеяло на себя, стремятся разбежаться и обвести или ударить, в следствие чего потеря. напоминают зиеша или Пулишича, которые выходя с банки тоже больше старались единалить, чем играть на команду.
движения вообще нет, даже гол пешком забили. ну и пропустили тоже.
гол в ворота Челси - привет тем, кто решил купить Кукурелью на подмену Чилвелу при живом Эмерсоне. кажется где-то была стата, что Челси далеко впереди по голам, пропущенным от бывших игроков. Джеймс сам не свой, после травмы очевидно не в форме. ну и привет Мадуэке, который не страховал партнера когда сдвинулась линия. кстати, напоминаю: Челси пропускает от нулячего Вест Хэма, но не заявил Бадьяшиле на лч.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Tex (раскрыть)
вчера в 17:49
Ждём полного восстановления Бена и продажи этого кучерявого недоразумения летом, очень надеюсь на его уход.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:49
Поттер снова довольный и счастливый будет после матча, набрав одно очко.
Шестой месяц в команде этот «тренер», и ниииичего путного.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 17:47
Вообще охота, чтоб все новые приобретения заиграли как можно быстрее, пока только Бадиашиль от Силвы впитывает опыт, как губка, хоть это радует. А вот тренер вообще не радует, дали бы Тухелю летом такую свободу в финансах и выборе исполнителей под себя, вообще другие бы сейчас комментарии писали....
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Mishka_Sakhalin (раскрыть)
вчера в 17:43
То же верно,просто очень хочется, что бы заиграл как можно раньше.
Tex
Tex
вчера в 17:42
Проблема в тактике, а не в отдельных игроках. Когда мяч у команды, но при этом она не бежит вперед - это явно установка. Так же как и 56ьные разыгрывания мяча через косорылого Кукурелью, 8 из 10 потеря мяча. Так кстати гол и был забит когда Кукурелья не смог выйти с мячем из штрафной...
протон
протон
вчера в 17:41
10 дней между матчами - нулевой прогресс по построению игры. чего вообще поттер хочет от команды, я без понятия. ни прессинга, ничего нет. игроки просто на индивидуальных качествах играют. выбор состава - отдельная сказка. ну и судья в этом матче клоунаду исполнил на последних минутах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:41, ред.
Такое впечатление, что Поттеру поставлена цель просто не вылететь в Шип.
Но всё может обернутся таким образом, что и эта задача станет трудновыполнимой.
Команда просто разучилась атаковать и забивать голы. О каких то тактических изыскать и вариативности речь уже вообще не идёт.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 17:40
Дайте парню время освоится после УПЛ, моментами он был весьма не плох, особенно в первом тайме. Во втором же вся команда начала что-то невнятное делать.
протон
протон
вчера в 17:39
В начале игры понравились открывания, забегания, разрезающие передачи. Потом появился обычный Челси.
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:38
В общем по поводу увиденного скажу так,хоть миша и мой земляк,но пока,что по игре и уплаченным за него деньгам,видеться,что:дурики купили Мудрика.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 17:31, ред.
Судья тридвараз, только слепой там точку не поставит. Никакой опорной руки там не было, чел сука падал на колено и рукой отбил мяч.
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