Гвардиола извинился перед Джеррардом за свои слова

Главный тренер «Манчестер Сити» принёс извинения бывшему футболисту «Ливерпуля» за слова об ошибке игрока в 2014 году.

Ранее тренер, отвечая на вопрос об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях, сказал: «Была ли наша вина в том, что Джеррард поскользнулся на „Энфилде“?».

Я извиняюсь перед Стивеном Джеррардом за свои ненужные и глупые комментарии, которые я произнёс о нём в прошлый раз.

Он знает, как я восхищаюсь им и его карьерой, тем, что он сделал для страны, в которой я живу и тренирую. Мне стыдно за то, что я сказал, потому что он этого не заслуживает. Я искренне верю в то, что сказал в защиту моего клуба во время предыдущей пресс-конференции, но я плохо представил свой клуб, указав его имя в этих глупых комментариях.

Я извинился перед ним лично, но должен сделать это и здесь. Мне очень жаль его, его жену, детей, семью.