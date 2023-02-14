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Гвардиола извинился перед Джеррардом за свои слова

вчера, 16:55

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола принёс извинения бывшему футболисту «Ливерпуля» Стивену Джеррарду за слова об ошибке игрока в 2014 году.

Ранее тренер, отвечая на вопрос об обвинениях «Сити» в финансовых нарушениях, сказал: «Была ли наша вина в том, что Джеррард поскользнулся на „Энфилде“?».

Я извиняюсь перед Стивеном Джеррардом за свои ненужные и глупые комментарии, которые я произнёс о нём в прошлый раз.

Он знает, как я восхищаюсь им и его карьерой, тем, что он сделал для страны, в которой я живу и тренирую. Мне стыдно за то, что я сказал, потому что он этого не заслуживает. Я искренне верю в то, что сказал в защиту моего клуба во время предыдущей пресс-конференции, но я плохо представил свой клуб, указав его имя в этих глупых комментариях.

Я извинился перед ним лично, но должен сделать это и здесь. Мне очень жаль его, его жену, детей, семью.

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Все комментарии
Tex
Tex
сегодня в 00:10
Думаю у всех перед глазами сразу встал тот момент)) Облажался он тогда знатно, но это действительно было не уместно вспоминать в данном контексте
112910415
112910415
вчера в 20:34
правильно реагировать на свои ошибки - признак зрелости !
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 17:21
Признают свои ошибки только сильные люди.
протон
протон
вчера в 17:19
Гвардиола очень корректный и хорошо воспитанный человек. думаю, это не оскорбление, но так как момент был неприятным для Джеррарда, выглядело как злопамятство или глумление. Гвардиола решил показать, что это было неправильно. вот и все.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:01
Чего там старое вспоминать
drug01
drug01
вчера в 16:59
Очень хорошо вовремя сделал
Гость
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