Главный тренер ПСЖ может быть уволен

Будущее главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье находится под вопросом.
Парижский клуб потерпел три поражения подряд, из-за чего руководство команды недовольно результатами.
Если Гальтье проиграет четвёртый матч, он может быть уволен с должности наставника ПСЖ.
Леонардо порядочно портит малину тренеру..
Во-первых, за целый год Леонардо так и не решил вопрос по контракту Мбаппе, во-вторых набрал игроков, которые, я уверен, при других обстоятельствах Поч бы себе не позвал.. Ни Рамос, ни Месси, ни Вейналдум.. Ни один из них не будет в системе аргентинца родным..
Вдобавок к этому, Леонардо сплавил трудягу Сарабию, как раз игрок формата Поча..
Леонардо порядочно портит малину тренеру..
Во-первых, за целый год Леонардо так и не решил вопрос по контракту Мбаппе, во-вторых набрал игроков, которые, я уверен, при других обстоятельствах Поч бы себе не позвал.. Ни Рамос, ни Месси, ни Вейналдум.. Ни один из них не будет в системе аргентинца родным..
Вдобавок к этому, Леонардо сплавил трудягу Сарабию, как раз игрок формата Поча..
любым кулинарным блюдом с неумелым поваром (который больше любит сам пожрать, а не приготовить)
Месси, Мбаппе, Неймар.... в одной команде...
Возьми вкусный торт, такой же борщ и жирную селёдочку под шубой... и всё это перемешай и выпусти на поле, получится ПСЖ))
любым кулинарным блюдом с неумелым поваром (который больше любит сам пожрать, а не приготовить)
Месси, Мбаппе, Неймар.... в одной команде...
Возьми вкусный торт, такой же борщ и жирную селёдочку под шубой... и всё это перемешай и выпусти на поле, получится ПСЖ))