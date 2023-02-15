Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Главный тренер ПСЖ может быть уволен

вчера, 22:30

Будущее главного тренера ПСЖ Кристофа Гальтье находится под вопросом.

Парижский клуб потерпел три поражения подряд, из-за чего руководство команды недовольно результатами.

Если Гальтье проиграет четвёртый матч, он может быть уволен с должности наставника ПСЖ.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСтала известна задача Аллегри в «Ювентусе» на сезон 2022/23
Вчера, 17:15
СлухиПаулу Соуза возглавит «Салернитану»
14 февраля
СлухиБывший тренер «Лидса» может возглавить «Саутгемптон» до матча с «Челси»
14 февраля
СлухиМесси лидирует в обновлённом рейтинге Goal на получение «Золотого мяча»
14 февраля
Клопп рассказал о своём будущем в «Ливерпуле»
13 февраля
СлухиСтало известно условие, при котором Мбаппе готов остаться в ПСЖ
13 февраля
Сортировать
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:03
Если вылетят от Баварии, то конечно в отставку. Нужен Зидан ПСЖ, тем более Мбаппе просит его. Зидана будут уважать звезды и слушаться, а Галтье какой для них авторитет?!
youtomee
youtomee
вчера в 23:37
Никогда не понимал, зачем тренеры туда вообще идут. Ну деньги многие и так хорошие зарабатывают, в других клубах. Галатье ведь очень неплохо показал себя. Лилль сделал чемпионом. И обязательно были бы дальше интересные предложения с большими деньгами и интересными целями. Что там можно построить в ПСЖ? Решений по развитию там тренеры не принимают. Перед тренером куча зажравшихся звезд, у которых особой мотивации уже нет. При этом если они скажут, что хотим другого тренера а этот так себе, то тут же все сделают и тренера отправят подальше.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:00
Должен был готовиться
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:54
Готовьте выходное пособие... На всю жизнь...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:46, ред.
Проведу аналогию между формированием команды ПСЖ и...
любым кулинарным блюдом с неумелым поваром (который больше любит сам пожрать, а не приготовить)
Месси, Мбаппе, Неймар.... в одной команде...
Возьми вкусный торт, такой же борщ и жирную селёдочку под шубой... и всё это перемешай и выпусти на поле, получится ПСЖ))
протон
протон
вчера в 22:34
Я не любитель Початка, вот вообще.. Но я уверен, что не будь в ПСЖ Леонардо, у Поча дела были бы куда лучше..

Леонардо порядочно портит малину тренеру..
Во-первых, за целый год Леонардо так и не решил вопрос по контракту Мбаппе, во-вторых набрал игроков, которые, я уверен, при других обстоятельствах Поч бы себе не позвал.. Ни Рамос, ни Месси, ни Вейналдум.. Ни один из них не будет в системе аргентинца родным..
Вдобавок к этому, Леонардо сплавил трудягу Сарабию, как раз игрок формата Поча..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 