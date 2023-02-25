Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИспания. Примера 2022/2023

Бывший вице-президент «Барселоны» дал комментарий по «делу Негрейры»

25 февраля 2023, 17:54

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался о «деле Негрейры».

Это очень большие расходы. Платить человеку 500 тысяч евро в год – это недопустимо. Специалист, зарабатывающий столько, должен трудиться постоянно.

Если предположить, что мы, как говорят, покупали арбитров, то они нас обманули. Потому что было доказано, что они никак не помогли нам.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Барселона
Перевод с rac1.cat Фото: Сайт marca.com
Арбитр Бурруль: «Нельзя было удалять Корреа»
25 февраля
ОфициальноКарасёв рассудит «Краснодар» и ЦСКА. Назначения на матчи 1/4 финала Кубка
24 февраля
Судьи испортили борьбу за титул. Команда Уэбба убивает сезон в АПЛ
20 февраляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Гвардиола получил жёлтую карточку в матче с «Ноттингемом» за споры с рефери
19 февраля
ОфициальноБезбородов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в Кубке России
18 февраля
В Англии судьи в качестве эксперимента будут носить нательные камеры
17 февраля
Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
26 февраля в 01:52
Если предположить, что мы, как говорят, покупали арбитров, то они нас обманули.
- но если вы 8, то это не снимает необходимости наказать вас за то что вы предпринимали.
Потому что было доказано, что они никак не помогли нам.
- а вот это прямо в стиле Псаки.
Всем известно что мыв правы а остальные - нет(с)
Gelious
Gelious ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
25 февраля в 19:16
И ведь кто-то еще верит словам Тебаса про его якобы любовь к Реалу. Откуда ж вы беретесь только. Реал его, видимо, просто так ненавидит всем фан сообществом.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
25 февраля в 18:31
Это вообще смешно, нелепые обвинения. Вот как бывает когда во главе лиги глор соперников.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 