Бывший вице-президент «Барселоны» дал комментарий по «делу Негрейры»

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался о «деле Негрейры».

Это очень большие расходы. Платить человеку 500 тысяч евро в год – это недопустимо. Специалист, зарабатывающий столько, должен трудиться постоянно.

Если предположить, что мы, как говорят, покупали арбитров, то они нас обманули. Потому что было доказано, что они никак не помогли нам.