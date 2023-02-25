Бывший вице-президент «Барселоны» дал комментарий по «делу Негрейры»

Бывший вице-президент «Барселоны» Жорди Местре высказался о «деле Негрейры».
Это очень большие расходы. Платить человеку 500 тысяч евро в год – это недопустимо. Специалист, зарабатывающий столько, должен трудиться постоянно.
Если предположить, что мы, как говорят, покупали арбитров, то они нас обманули. Потому что было доказано, что они никак не помогли нам.
- но если вы 8, то это не снимает необходимости наказать вас за то что вы предпринимали.
Потому что было доказано, что они никак не помогли нам.
- а вот это прямо в стиле Псаки.
Всем известно что мыв правы а остальные - нет(с)
- но если вы 8, то это не снимает необходимости наказать вас за то что вы предпринимали.
Потому что было доказано, что они никак не помогли нам.
- а вот это прямо в стиле Псаки.
Всем известно что мыв правы а остальные - нет(с)