Кариус неубедительно действовал во время разминки перед финалом Кубка Лиги

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26 февраля 2023, 22:36

Голкипер «Ньюкасла» не лучшим образом проявил себя во время предматчевой разминки перед финалом Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Во время тренировочного занятия немец отбил один из ударов перед собой, другой мяч пролетел под вратарем. До поединка главный тренер «сорок» Эдди Хау утверждал, что Кариус готовится в штатном режиме, особых установок перед финальным матчем не было.

Во время поединка один из мячей вратарь пропустил над собой после рикошета от Свена Ботмана.