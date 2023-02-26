Кариус неубедительно действовал во время разминки перед финалом Кубка Лиги

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус не лучшим образом проявил себя во время предматчевой разминки перед финалом Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).
Во время тренировочного занятия немец отбил один из ударов перед собой, другой мяч пролетел под вратарем. До поединка главный тренер «сорок» Эдди Хау утверждал, что Кариус готовится в штатном режиме, особых установок перед финальным матчем не было.
Во время поединка один из мячей вратарь пропустил над собой после рикошета от Свена Ботмана.
Когда его просматривали в Германии, то еще на радарах был Лено и в принципе в тот момент они были равнозначны и оба лучше Миньоле.
Кариуса постигла неудача, когда он сломал руку в товарищеском матче в самом начале своей карьеры в Ливерпуле. После травмы он так и не сумел вернуться, видна была неуверенность в каждом движении, а особенно на выходах. Ведь он сломал свой рабочий инструмент – руку, а страх так и остался.
Многие пеняют, мол чего гоните на Кариуса, ведь в том сезоне он не так много пропустил, а значит топ! Только почему-то все забывают, что в том сезоне Ливерпуль был номер один по опасным моментам у своих ворот из команд топ-5 чемпионатов, т.е. либо не давали бить, либо многие удары блокировали. Просто не давали бить по воротам Кариуса – вот и весь успех.
Когда его просматривали в Германии, то еще на радарах был Лено и в принципе в тот момент они были равнозначны и оба лучше Миньоле.
Кариуса постигла неудача, когда он сломал руку в товарищеском матче в самом начале своей карьеры в Ливерпуле. После травмы он так и не сумел вернуться, видна была неуверенность в каждом движении, а особенно на выходах. Ведь он сломал свой рабочий инструмент – руку, а страх так и остался.
Многие пеняют, мол чего гоните на Кариуса, ведь в том сезоне он не так много пропустил, а значит топ! Только почему-то все забывают, что в том сезоне Ливерпуль был номер один по опасным моментам у своих ворот из команд топ-5 чемпионатов, т.е. либо не давали бить, либо многие удары блокировали. Просто не давали бить по воротам Кариуса – вот и весь успех.