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Кариус неубедительно действовал во время разминки перед финалом Кубка Лиги

26 февраля 2023, 22:36
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед2 : 0Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус не лучшим образом проявил себя во время предматчевой разминки перед финалом Кубка Лиги против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

Во время тренировочного занятия немец отбил один из ударов перед собой, другой мяч пролетел под вратарем. До поединка главный тренер «сорок» Эдди Хау утверждал, что Кариус готовится в штатном режиме, особых установок перед финальным матчем не было.

Во время поединка один из мячей вратарь пропустил над собой после рикошета от Свена Ботмана.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
27 февраля в 04:44
Зря на него делают ставку, этот вратарь просто подвержен крупным промахам.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ice van Reed (раскрыть)
27 февраля в 02:35
.
ЮЗИК
ЮЗИК
27 февраля в 00:15
Главное нашли козла отпущения, больше никто не виноват
протон
протон
27 февраля в 00:09
Кариус – абсолютный флоп.
Когда его просматривали в Германии, то еще на радарах был Лено и в принципе в тот момент они были равнозначны и оба лучше Миньоле.
Кариуса постигла неудача, когда он сломал руку в товарищеском матче в самом начале своей карьеры в Ливерпуле. После травмы он так и не сумел вернуться, видна была неуверенность в каждом движении, а особенно на выходах. Ведь он сломал свой рабочий инструмент – руку, а страх так и остался.
Многие пеняют, мол чего гоните на Кариуса, ведь в том сезоне он не так много пропустил, а значит топ! Только почему-то все забывают, что в том сезоне Ливерпуль был номер один по опасным моментам у своих ворот из команд топ-5 чемпионатов, т.е. либо не давали бить, либо многие удары блокировали. Просто не давали бить по воротам Кариуса – вот и весь успех.
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 23:07, ред.
Когда, говорят, виноват Каритус, тренер ничего не сделал и его ВЫНЕСЛИ!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
26 февраля в 23:02
Только вратарь Ньюкасла сегодня доваолен))
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