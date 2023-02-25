Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоИспания. Примера 2022/2023

Арбитр Бурруль: «Нельзя было удалять Корреа»

25 февраля 2023, 23:08
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 1Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Бывший рефери Альфонсо Перес Бурруль оценил справедливость красной карточки футболиста «Атлетико» Анхеля Корреа в поединке Ла Лиги против «Реала» (1:1).

На 64-й минуте матча игрок ударил локтем в грудь защитника «сливочных» Антонио Рюдигера. Бурруль прокомментировал эпизод:

В течение матча судья слишком охотно показывал карточки, и в этом случае случилось то же самое.

Игрок «Атлетико» вытянул руку и ударил Рюдигера, но защитник «Реала» преувеличил силу удара. По этой причине нельзя было удалять Корреа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший вице-президент «Барселоны» дал комментарий по «делу Негрейры»
25 февраля
ОфициальноКарасёв рассудит «Краснодар» и ЦСКА. Назначения на матчи 1/4 финала Кубка
24 февраля
Судьи испортили борьбу за титул. Команда Уэбба убивает сезон в АПЛ
20 февраляВадим Багров в блоге Дно пробитоКомментарии5
Гвардиола получил жёлтую карточку в матче с «Ноттингемом» за споры с рефери
19 февраля
ОфициальноБезбородов рассудит «Локомотив» и «Спартак» в Кубке России
18 февраля
В Англии судьи в качестве эксперимента будут носить нательные камеры
17 февраля
Все комментарии
протон
протон
26 февраля в 00:50
Они должны были получить по ЖК, Рюдигер за провокацию, что хватал игрока без мяча, второй за отмашку. Тут 2х мнений быть не может, ну как эта Горилла упала от тычка Смурфика это была конечно комедия:))
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
26 февраля в 00:46
Это не красная..
Брулин
Брулин
26 февраля в 00:26
Помогли Реалу , Атлетико смотрелся мощнее !!!
Futurista
Futurista
25 февраля в 23:24
Сила удара не важна...удар был?...получи красную...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 