Арбитр Бурруль: «Нельзя было удалять Корреа»

Бывший рефери Альфонсо Перес Бурруль оценил справедливость красной карточки футболиста «Атлетико» в поединке Ла Лиги против «Реала» (1:1).

На 64-й минуте матча игрок ударил локтем в грудь защитника «сливочных» Антонио Рюдигера. Бурруль прокомментировал эпизод:

В течение матча судья слишком охотно показывал карточки, и в этом случае случилось то же самое.

Игрок «Атлетико» вытянул руку и ударил Рюдигера, но защитник «Реала» преувеличил силу удара. По этой причине нельзя было удалять Корреа.