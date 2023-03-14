Зидан всё ближе к тому, чтобы возглавить ПСЖ .

ПСЖ принял решение отправить в отставку главного тренера клуба Кристофа Гальтье после окончания сезона.
Основным кандидатом на его замену является экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан. Приглашение Зизу является приоритетом для парижского клуба.
ПСЖ принял решение отправить в отставку главного тренера клуба Кристофа Гальтье после окончания сезона.
Основным кандидатом на его замену является экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан. Приглашение Зизу является приоритетом для парижского клуба.
В чём обоснование близости, того что Зидан окажется в ПСЖ на посту главного тренера ?!! Конечно же в нынешних реалиях и с таким багажом денежной массы 💰 💰 💰 , которые есть в распоряжении французского клуба , всё может случится . И тому яркое подтверждение, что в рядах команды играет Мбаппе который с детства мечтал играть за Реал и даже была уже договорённость с руководством сливочных, что Мбаппе перейдёт в Реал. Но однако всё решил огромный куш 💰, который смог перечеркнуть мечту детства и договорённость. Так что всё может произойти в этом мире . Но на мой субъективный взгляд Зидан не ребёнок по имени Килиан, и будет принимать взвешенные и правильные решения для продолжения своей карьеры . А учитывая то что сейчас происходит с топ клубами в Серии А и АПЛ, то выбора для продолжения своей карьеры у Зидана хоть отбавляй . Есть отличный вариант с Реалом, который он уже возглавлял и добивался титулов. Есть хороший вариант с Ювентусом где он долгие годы был лидером этой на тот момент звёздной команды. Так что выбор у Зидана огромный и есть куда пойти. А вот будет ли это ПСЖ, я думаю мы все скоро узнаем , но на мой субъективный взгляд наврядли. Вот как-то так.
Всем Добра !
В чём обоснование близости, того что Зидан окажется в ПСЖ на посту главного тренера ?!! Конечно же в нынешних реалиях и с таким багажом денежной массы 💰 💰 💰 , которые есть в распоряжении французского клуба , всё может случится . И тому яркое подтверждение, что в рядах команды играет Мбаппе который с детства мечтал играть за Реал и даже была уже договорённость с руководством сливочных, что Мбаппе перейдёт в Реал. Но однако всё решил огромный куш 💰, который смог перечеркнуть мечту детства и договорённость. Так что всё может произойти в этом мире . Но на мой субъективный взгляд Зидан не ребёнок по имени Килиан, и будет принимать взвешенные и правильные решения для продолжения своей карьеры . А учитывая то что сейчас происходит с топ клубами в Серии А и АПЛ, то выбора для продолжения своей карьеры у Зидана хоть отбавляй . Есть отличный вариант с Реалом, который он уже возглавлял и добивался титулов. Есть хороший вариант с Ювентусом где он долгие годы был лидером этой на тот момент звёздной команды. Так что выбор у Зидана огромный и есть куда пойти. А вот будет ли это ПСЖ, я думаю мы все скоро узнаем , но на мой субъективный взгляд наврядли. Вот как-то так.
Всем Добра !