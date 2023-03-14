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Зидан всё ближе к тому, чтобы возглавить ПСЖ

вчера, 08:53

ПСЖ принял решение отправить в отставку главного тренера клуба Кристофа Гальтье после окончания сезона.

Основным кандидатом на его замену является экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан. Приглашение Зизу является приоритетом для парижского клуба.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 17:41
Х...на Х... менять-только время терять!Что с Зиданом,что без него,этот денежный сейф как не выигрывал ничего в Европе,так ничего и не выиграет.Его уровень-Лига 1 во Франции,и не больше!
valt134
valt134
вчера в 17:08
Очень любопытно будет понаблюдать. Зидан-Победитель по своей натуре и если он берётся тренировать ПСЖ, то непременно с целью завоевать»Ушастого». Если и у Зизу этого не получится впору разгонять «игрушку шейхов».
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:52
Давно пора! Шейхи вместо того, чтобы тратить баснословные деньги на игроков лучше бы один раз в хорошего тренера вложились и уже был бы результат. Наконец-то до них начало это доходить. Зидана надо уговорить любой ценой. Зидан спец по ЛЧ. Если уж даже он не поможет ПСЖ выиграть ЛЧ, то никто не поможет.
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:38, ред.
Зидан всё ближе к тому, чтобы возглавить ПСЖ .
В чём обоснование близости, того что Зидан окажется в ПСЖ на посту главного тренера ?!! Конечно же в нынешних реалиях и с таким багажом денежной массы 💰 💰 💰 , которые есть в распоряжении французского клуба , всё может случится . И тому яркое подтверждение, что в рядах команды играет Мбаппе который с детства мечтал играть за Реал и даже была уже договорённость с руководством сливочных, что Мбаппе перейдёт в Реал. Но однако всё решил огромный куш 💰, который смог перечеркнуть мечту детства и договорённость. Так что всё может произойти в этом мире . Но на мой субъективный взгляд Зидан не ребёнок по имени Килиан, и будет принимать взвешенные и правильные решения для продолжения своей карьеры . А учитывая то что сейчас происходит с топ клубами в Серии А и АПЛ, то выбора для продолжения своей карьеры у Зидана хоть отбавляй . Есть отличный вариант с Реалом, который он уже возглавлял и добивался титулов. Есть хороший вариант с Ювентусом где он долгие годы был лидером этой на тот момент звёздной команды. Так что выбор у Зидана огромный и есть куда пойти. А вот будет ли это ПСЖ, я думаю мы все скоро узнаем , но на мой субъективный взгляд наврядли. Вот как-то так.
Всем Добра !
ЕР 141
ЕР 141
вчера в 11:53
Такую парашу еще и в ленту новостей...
амурец
амурец
вчера в 11:33
    Elliada
    Elliada
    вчера в 11:29
    Заголовок не соответствует тексту. Где говорится, что Зидан всё ближе к посту тренера ПСЖ??? То, что Гальтье уволят знают все. Значит, в прошлом году Зидан то же был близок к посту и через год то же будет близок. Вакантное место не значит, что он согласится.
    tgzu7df8y8n3
    tgzu7df8y8n3
    вчера в 11:00
    Надо переходить от слов к делу, ждём результат
    Опасный хулиган
    Опасный хулиган
    вчера в 10:32
    какая разница с каким тренером выигрывать чемпионат?
    да хоть физрука назначьте и с ним выиграете, а в ЛЧ все равно ничего не светит.
    Sadjon
    Sadjon
    вчера в 10:09
    Его давно уже там ждут......
    ОПС
    ОПС
    вчера в 10:08
    Конечно хотелось бы посмотреть как и что Зидан сможет показать в ПСЖ. Но пока что говорить об этом рано.
    НЕЭГО И СТ
    НЕЭГО И СТ
    вчера в 10:03
    Он не пойдёт..
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 09:26
    Вот теперь и посмотрим на реальный тренерский талант Зидана.
    Денис Мараев
    Денис Мараев
    вчера в 09:25
    Даже не вздумай Зидан, испортишь себе всю жизнь!
    a745s72w2q59
    a745s72w2q59
    вчера в 09:14
    Зизу уж точно заслужил подоить бездонное арабское вымя в своё удовольствие
    Rupertt
    Rupertt
    вчера в 09:09
    Странно конечно, не сошлись во мнениях с командой. Не приняли они его, слишком там игроки высокого уровня, чтобы слушать какого-то тренера. Человек был тренером у Лилля, который привёл к завоеванию чемпионского титула, а ПСЖ он значит не подходит. Ну ждите Зизу, разбег возьмёт, только не в ПСЖ, а в Ювентус.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 08:55
    Все таки это должно случиться.
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