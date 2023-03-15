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Тухель может возглавить «Реал». Он уже начал учить испанский язык

15 марта 2023, 14:40

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал».

Будущее наставника мадридского клуба Карло Анчелотти находится под вопросом, итальянец может быть уволен после окончания нынешнего сезона.

Одним из основных кандидатов на его замену является именно Тухель. Томас уже начал изучать испанский язык, пока у него есть свободное от футбола время.

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Все комментарии
Jon718875
Jon718875 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 10:00, ред.
Ему целесообразнее учить казахский или туркменский, и то вряд-ли пригодятся
Футбол_пиво
Футбол_пиво ответ shlomo2 (раскрыть)
15 марта в 21:49
Фамилия Шустер Вам что-нибудь говорит?
И если он немец,то это не значит,что Анчелотти балерина...
112910415
112910415
15 марта в 20:54
иностранный язык всегда пригодится
Baggio R.
Baggio R. ответ adekvat (раскрыть)
15 марта в 18:49
Про Фернандеса писали, что он все понимает, только говорить проблема. А вот Зидан нормально итальянским владеет. Думаешь, на каком языке с ним общался Матерацци в финале ЧМ?
Остапчук 67
Остапчук 67
15 марта в 18:44
Слабоват он для Реала
Дима Логинов
Дима Логинов ответ LOpp (раскрыть)
15 марта в 18:35
Заболотному для начала русский бы выучить :)
adekvat
adekvat ответ Baggio R. (раскрыть)
15 марта в 18:35
Сколько лет Фернандес играл за ЦСКА и сборную России ? Он русский знает?
Baggio R.
Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
15 марта в 18:22
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ LOpp (раскрыть)
    15 марта в 17:32
    )
    Ironigor
    Ironigor ответ Baggio R. (раскрыть)
    15 марта в 17:27
    У тебя с юморм проблемы ??? Это же шутка !!! )))
    Baggio R.
    Baggio R. ответ Ironigor (раскрыть)
    15 марта в 17:24
    Зидан 5 лет играл за "Ювентус", так что итальянский прекрасно знает. В общем, мимо.
    LOpp
    LOpp
    15 марта в 17:20
    а Заболотный на всякий случай начала учить английский

    Anton Hohlov
    Anton Hohlov
    15 марта в 17:08
    Зачем испанский учить, в Реале испанцев то нет.
    AlexDen
    AlexDen
    15 марта в 16:43
    Не трогайте Папу Карло, он ещё пригодится.
    zooveterinar
    zooveterinar ответ Jon718875 (раскрыть)
    15 марта в 16:39
    Дружище,скоро начнется сезон,приезжай к нам на юга,посетишь поле чудес какое-нибудь,есть большие,есть полянки,и ты себя брат почувствуешь не только каким нибудт менеджером Реала,а королем,Богом!!! Но только так,что бы мусора не запасли,в этих зарослях!!!
    7uypamz6adn5
    7uypamz6adn5
    15 марта в 16:35
    Не надо Реалу этой тухлятины ни при каких обстоятельствах
    Jon718875
    Jon718875
    15 марта в 16:33
    Я вчера 3 часа занимался испанским языком с репетитором и что , я будущий менеджер Реала?
    lobsterdam
    lobsterdam
    15 марта в 16:33
    А что в Реале одни испанцы? Да и по английски все понимают! Не тот язык учит! Там ещё есть Модрич - сербскохорватский надо учить?
    Comentarios
    Comentarios
    15 марта в 16:24
    Чет слабо верится в это
    Ironigor
    Ironigor
    15 марта в 16:17, ред.
    Тухель может возглавить «Реал». Он уже начал учить испанский язык .

    А где-то в это же время на Елисейских полях сидит Зидан и изучает итальянский язык , он может возглавить Ювентус !)
    ДАША Д
    ДАША Д
    15 марта в 15:38
    В Испании игроки по всей видимости все по английски неплохо понимают.
    zooveterinar
    zooveterinar
    15 марта в 15:24, ред.
    Кабаки бы лучше местные изучал,через литр водки,любой язык почти понемаешь, мы по-молодости,в общагах ростовских,негров напоишь,или узбеков,сразу друг друга понимали!!
    zooveterinar
    zooveterinar
    15 марта в 15:17
    Надо будет немцу выслать комплект аудиокассет обучающему ин.языку!! Раньше был модным,в 90е годы,назывался ЕШКо.
    shlomo2
    shlomo2
    15 марта в 15:11
    Анчелотти с некоторой долей вероятности сам может уйти на пенсию, это его слова. В любом случае - Тухель просто хочет быть готовым к возникновению вакансии и шансы на это имеются. Ну и испанский язык не помешает...:)))

    Ну а так что, интересно будет посмотреть немецкий взгляд на испанский футбол... как не крути, а Тухель вполне интересный вариант
    Ironigor
    Ironigor
    15 марта в 15:07
    Ну тогда видимо Зидан учит итальянский !)
    eppjhua3djhq
    eppjhua3djhq
    15 марта в 14:44
    Язык изучить надо обязательно, удачи
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