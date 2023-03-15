Тухель может возглавить «Реал». Он уже начал учить испанский язык .

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15 марта 2023, 14:40

Бывший тренер «Челси» может возглавить «Реал».

Будущее наставника мадридского клуба находится под вопросом, итальянец может быть уволен после окончания нынешнего сезона.

Одним из основных кандидатов на его замену является именно Тухель. Томас уже начал изучать испанский язык, пока у него есть свободное от футбола время.