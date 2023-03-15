Тухель может возглавить «Реал». Он уже начал учить испанский язык .

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал».
Будущее наставника мадридского клуба Карло Анчелотти находится под вопросом, итальянец может быть уволен после окончания нынешнего сезона.
Одним из основных кандидатов на его замену является именно Тухель. Томас уже начал изучать испанский язык, пока у него есть свободное от футбола время.
Ну а так что, интересно будет посмотреть немецкий взгляд на испанский футбол... как не крути, а Тухель вполне интересный вариант
Ну а так что, интересно будет посмотреть немецкий взгляд на испанский футбол... как не крути, а Тухель вполне интересный вариант