Болельщик, бросивший банан во время матча «Волги» и «Зенита», задержан

Полицейские задержали фаната, который бросил на поле банан во время матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3).
Нарушителем оказался житель Ульяновска 2004 года рождения. В отношении болельщика составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Он будет направлен в суд для рассмотрения.
А вот фк Волга имеет полное право подать на "обезьяна" в суд и там уже требовать возмещения материальных средств, как за то, что им за его поступок пришлось заплатить штраф, так и за то, что он нанёс клубу имиджевый урон.
А вот фк Волга имеет полное право подать на "обезьяна" в суд и там уже требовать возмещения материальных средств, как за то, что им за его поступок пришлось заплатить штраф, так и за то, что он нанёс клубу имиджевый урон.
Есть же знак ударения (◌́) . "Написа́ли", вот так правильнее будет.
Ну или это ваш фирменный подчерк, так сказать фишка?
Есть же знак ударения (◌́) . "Написа́ли", вот так правильнее будет.
Ну или это ваш фирменный подчерк, так сказать фишка?
Кинул банан-бери кредит. Просветление в мозгу сразу наступит.
И для других тоже, что самое главное...
Кинул банан-бери кредит. Просветление в мозгу сразу наступит.
И для других тоже, что самое главное...