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Болельщик, бросивший банан во время матча «Волги» и «Зенита», задержан

10 марта 2023, 21:26
ВолгаЛоготип футбольный клуб Волга (Ульяновск)0 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полицейские задержали фаната, который бросил на поле банан во время матча Кубка России между ульяновской «Волгой» и «Зенитом» (0:3).

Нарушителем оказался житель Ульяновска 2004 года рождения. В отношении болельщика составлен административный протокол по статье 20.31 КоАП РФ — «Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований». Он будет направлен в суд для рассмотрения.

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Все комментарии
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 16:21
А как же разжигание ненависти? пускай получает по полной
minai
minai ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:56
Правоохранительные органы могут задержать человека на 48 часов по ряду причин. Например, для выяснения личности.
k5dk434sey2y
k5dk434sey2y ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 05:25
Волгу наказали не из-за этой "обезьяны", а за необеспечения мер безопасности правопорядка. Так что денег им никто не вернёт.
А вот фк Волга имеет полное право подать на "обезьяна" в суд и там уже требовать возмещения материальных средств, как за то, что им за его поступок пришлось заплатить штраф, так и за то, что он нанёс клубу имиджевый урон.
36sntbqb6t8j
36sntbqb6t8j ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 05:19
Почему вы со всех своих аккаунтах выделяете букву "А" в слове "НаписАли".
Есть же знак ударения (◌́) . "Написа́ли", вот так правильнее будет.
Ну или это ваш фирменный подчерк, так сказать фишка?
g7apjh9zc764
g7apjh9zc764
вчера в 05:07
Palex
Palex ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 02:09
Какая-то странная у вас трактовка, ментовских терминов .Сначала его установили, а потом задержали. Что сдесь вам не понравилось.?
112910415
112910415
вчера в 01:03
кажется, в бюджете персонажа образуется непредвиденная дыра ...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ minai (раскрыть)
вчера в 00:38
Могут ! )))))))))
minai
minai ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
10 марта в 22:49
А ведь могут заставить встать и на два, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Да ещё и с бананом сзади.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
10 марта в 22:39
Надеюсь ,его не заставят встать на одно колено перед бразильцем ? ))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Elliada (раскрыть)
10 марта в 22:38
Вот пусть Волга и взыщет с него по суду эти деньги.
Кинул банан-бери кредит. Просветление в мозгу сразу наступит.
И для других тоже, что самое главное...
Elliada
Elliada
10 марта в 22:15
Ну раз нашли бананометателя, РФС вернет 500 000 Волге?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
10 марта в 21:38
Штраф получит, для ума, чтобы к продуктам по человечески относился.
Остапчук 67
Остапчук 67
10 марта в 21:37
Запретить ему посещение стадиона.
Гость
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